CE chaufför för Link-körning 25 meter MDE Transport

mde transport AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-12-07


MDE Transport söker CE-chaufförer för Link-körning (25 meter). Vi kör fjärrkörning i Sverige och ibland Norden. Företaget växer och vi söker chaufförer som kan börja snarast.
Vi söker en person som har det som krävs och som vill utvecklas. Vi kommer att lägga tid på att lära ut hur allt fungerar och hur våra Link-ekipage fungerar.
Vi behöver en chaufför som kan hoppa in, lära sig snabbt och som inom några månader kan köra egen bil och arbeta självständigt.

2025-12-07

Dina arbetsuppgifter
Köra Link och trailer 25m (bil + släp)
Lasta och lossa (ofta att man blir lastad och lossad av andra)
Följa kör- och vilotider
Leverera gods säkert och professionellt

Kvalifikationer
CE körkort
YKB
Digitalt färdskrivarkort
Erfarenhet av Link/trailer och släp är meriterande.

Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor
Traktamente enligt regler
Stabil arbetsgivare
Körning främst inom Sverige

Anställning
Heltid
Start omgående eller enligt avtal
Stationering Helsingborg

Så ansöker du
Skicka CV till:
info.mdetransport@gmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Info.mdetransport@gmail.com

Arbetsgivare
mde transport AB (org.nr 559519-7640)
Kullavägen 65 Lgh 1001 (visa karta)
254 52  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9632172

