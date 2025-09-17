CE Chaufför
Buka Transporter AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå
2025-09-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Buka Transporter AB i Skellefteå
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vi på Buka Transporter AB söker positiva och ansvarsfulla chaufförer till våra bilar i Skellefteå.
Våra bilar är linjebilar där man har 2-3 stopp per dag där det innefattar både lossning och lastning. Arbetstiderna är satt under dygnets alla timmar, där helg förekommer.
Vi söker både främst dagtid men även för natt. Vill man jobba enbart helger har vi även sånt behov.
Erfarenhet av aggregat, kyl/frys och livsmedel är meriterande men vi lär även upp på plats vid behov. Truckkörning förekommer.
Anställningen är på prov i 6 månader som sedan övergår tillsvidare. Lön enligt kollektivavtal.
Krav: C/CE, truckkort & YKB.
Vi tillsätter tjänsterna löpande med start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Telefon eller mail.
E-post: Anna.jonsson@buka.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skellefteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buka Transporter AB
(org.nr 556491-7770)
Transportgatan 11 (visa karta
)
931 91 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Jonsson Anna.jonsson@buka.se 0910 - 217775 Jobbnummer
9513700