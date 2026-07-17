CE - Chaufför
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-17
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CE-CHAUFFÖRER SÖKES TILL VÄXANDE AKTÖR INOM ÅTERVINNING OCH TRANSPORT
Har du CE-körkort, giltigt YKB och ADR? Trivs du i en självständig roll med stort ansvar och daglig kundkontakt? Då kan detta vara nästa steg för dig.
På uppdrag av en väletablerad aktör inom återvinning och hållbara transportlösningar söker vi nu flera erfarna CE-chaufförer till verksamhet i Stockholmsområdet.
OM TJÄNSTENSom chaufför kommer du att ansvara för transporter till och från företagets kunder runt om i regionen. Beroende på din erfarenhet kan arbetet innefatta:
• Kranbil• Liftdumper• Lastväxlare• Containertransporter• Transporter inom återvinning och avfallshantering
Du arbetar självständigt med stor frihet under ansvar samtidigt som du blir en del av ett engagerat team med stark gemenskap och nära stöd från transportledning och arbetsledning.
KVALIFIKATIONERKrav:• CE-körkort• Giltigt YKB• Giltig ADR• Minst 1 års erfarenhet av tung lastbil• Goda kunskaper i svenska
Meriterande:• Kranförarbevis• Erfarenhet av kranbil• Erfarenhet av liftdumper eller lastväxlare• Erfarenhet från återvinnings-, entreprenad- eller transportbranschen• Truckkort• Arbete på väg
PERSONLIGA EGENSKAPERVi söker dig som:
• Är ansvarstagande och säkerhetsmedveten• Trivs med kundkontakt och levererar god service• Är lösningsorienterad och självgående• Har ett högt kvalitets- och säkerhetstänk• Bidrar till en positiv laganda
VI ERBJUDER• En trygg och långsiktig anställning• Gedigen introduktion• Moderna fordon och utrustning• Möjlighet till utveckling inom verksamheten• Ett företag med stark framtidstro och hållbarhetsfokus
PLACERINGSödra Stockholm
STARTEnligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10004904