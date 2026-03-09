CCO-Chief Commercial Officer
2026-03-09
Visste du att Sveriges största varv för fartygsreparation och ombyggnad finns i Landskrona? Hit kommer fartyg från hela världen, främst norra Europa, för att få ta del av vårt förstklassiga arbete, och du kan bli en viktig del av vår projektbaserade leverans. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på problemlösning och hög servicenivå. Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 100 medarbetare, som sträcker sig från projektledning till produktion.
Vi söker en erfaren, engagerad och resultatinriktad Chief Commercial Officer, CCO, som vill vara med att leda och utveckla Oresund DryDocks kommersiella verksamhet.
I rollen som Chief Commercial Officer
I denna roll kommer du att ha det övergripande ansvaret för att driva försäljning, affärsutveckling och marknadsstrategier för att säkerställa företagets tillväxt och lönsamhet. Du ansvarar för att analysera marknadstrender, konkurrens och kundbehov, identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla och implementera strategier för att öka företagets marknadsandel. Bygga och bibehålla starka relationer med både befintliga och potentiella kunder, partners och andra intressenter.
Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ditt team som du leder med fokus på att utveckla medarbetarna, skapa en högpresterande kultur och säkerställa att alla aktiviteter är resultatorienterade och kundcentrerade.
Dina huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter inkluderar:
Utveckla och implementera företagets kommersiella strategi
Leda och coacha Marketing, Sales & Estimation teamet
Budget samt förhandla och sluta avtal med nyckelkunder
Analysera marknadstrender och konkurrenssituation
Identifiera och driva nya affärsmöjligheter
Bygga och underhålla starka kundrelationer
Sätta och följa upp försäljningsmål
Kontinuerligt planera de projekt som kan bli eller är aktuella, och kommunicera dessa i organisationen
Att offerter medger möjlighet till den lönsamhet som kan förväntas och säkerställa att kundkraven har relevanta ansvarsbegränsningar
Optimera processer för ökad effektivitet samt samarbeta med andra avdelningar för att skapa synergier
Utveckla och säkerställa avdelningens efterlevnad av ledningssystemet.
Rollen är operativ där du förväntas delta i estimeringsarbetet.
För att trivas och lyckas i rollen...
är dina personliga egenskaper och kompetenser är avgörande för oss. Vi är en sammansvetsad grupp där arbetsmiljön präglas av en vänlig och positiv atmosfär med både humor och starkt engagemang. För att lyckas tror vi att du är:
Driven och resultatorienterad
Har stark kommersiell förståelse, god analytisk förmåga
Positiv
Pragmatisk
Pedagogisk
Du har en stark förmåga att samarbeta och arbeta i team men också självständigt. Du är en skicklig förhandlare med utmärkta kommunikationsfärdigheter.
För att söka rollen...
har du har minst 5 års erfarenhet av kommersiellt ledarskap inom försäljning, estimation och affärsutveckling, gärna från varvsindustri med fokus på översyn, reparation, konvertering och livstidsförlängning. Du bör också:
Relevant maritim högskoleutbildning och/eller inom ekonomi/marknadsföring
God kunskap och förståelse för tekniska, ekonomiska och operativa frågor på ett varv
Behärska svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
Körkort (B)
IT-vana och goda kunskaper i MS Office
Förmåga att arbeta i en internationell miljö
Erfarenhet av offentliga upphandlingar och arbete med ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 är meriterande.
Vi erbjuder
På Oresund DryDocks kommer du snabbt att bli en del av teamet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch och i en lättsam och inspirerande miljö. Företaget består av en härlig blandning av människor från hela världen som är mycket kompetenta inom sina specialområden.
Hos oss är alla lika viktiga och högt värderade. Vi hjälper varandra och bidrar till att Oresund DryDocks är en spännande och utvecklande arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Du kommer att kunna påverka ditt arbete i både stort och smått.
Varje dag ställs vi inför nya möjligheter och utmaningar. Du behöver vara på plats på varvet och vi förväntar oss att du stöttar och bygger förtroende hos kunder, underleverantörer och bland dina kollegor.
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Varmt välkommen med Din ansökan...
genom att du laddar upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL.
Urval sker löpande. Tillträde snarast.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Jonas Bessing på 0736-264750.
Ansök redan idag för att bli en del av vårt framgångsrika team på Oresund DryDocks.
