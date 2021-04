Cbre Söker En Drifttekniker Till Dataserverhall I Rosersberg! - Uniflex Sverige AB - Driftmaskinistjobb i Stockholm

Uniflex Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Stockholm2021-04-062021-04-06Nu söker vi en drifttekniker med inriktning mot kritisk fastighetsdrift till CBRE Global Workplace Solutions. Ta chansen att arbeta som drifttekniker även kallat Critical Technician hos världens största kommersiella fastighets- och värdepappersföretag.CBRE Global Workplace Solutions söker nu en drifttekniker för underhåll och service i en toppmodern dataserverhall i Rosersberg! CBRE erbjuder en spännande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Deras hårda arbete för jämställdhet har gett företaget en plats i "2020 Bloomberg Gender-Equality Index" och för sjunde året i rad fick de utmärkta poäng på "Human Rights Campaign Foundation's 2019 Corporate Equality Index". CBRE har även varit på Fortune 500-lista sedan 2008 där de 2019 rankades som nummer 146. Företaget har 90 000 anställda som betjänar fastighetsinvesterare och ockupanter genom cirka 480 kontor över hela världen.Som Critical Technician är du en del av CBREs ansikte utåt och förväntas ha en hög servicemedvetenhet. Du kommer att arbeta i ett team som tillsammans arbetar för att leverera en helhetslösning inom fastighetsrelaterade uppgifter.Tjänsten är på heltid och tillsvidare hos CBRE där de tillämpar 6 månaders provanställning. Verksamheten bedrivs dygnet runt 365 dagar om året. Arbetstiderna för denna tjänst förläggs dag- och kvällstid.Arbetet innebär att du är delansvarig för el- och kylinstallationer bestående av, men inte begränsat till:ServiceUnderhållFelavhjälpande åtgärderDokumentationStyrning och hantering av underleverantörer och servicepartnersGenerell kundserviceVi söker dig som har utbildning inom el, styr- och reglerteknik och/eller kylteknik med minst fem års erfarenhet inom utbildningsområdet. Som person känner du stolthet i din arbetsroll och tar ansvar för din och teamets leverans och därför ser vi att du är målmedveten, organiserad och en utpräglad lagspelare. B-körkort är ett krav såväl flytande svenska och engelska i tal och skrift.Meriterande för tjänsten är erfarenhet inom följande:Elinstallation/serviceElkraft, distribution, ställverkUPS/DC-systemByggnadsautomationStyr- och ReglerteknikKylteknikDu skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se. Tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering i Rosersberg. Start så snart som möjligt enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Se till att skicka in din ansökan redan idag.Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Uniflex Sverige AB5672192