Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. Styrkan ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden under fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.Brinner du för affärer, ledarskap och teknik!I vår tillväxtfas söker vi nu en säljinriktad och framåtsträvande distriktschef med ansvar för vårt distrikt Göteborg/Borås Projekt. Tjänsten är i första hand tänkt att vara stationerad i Göteborg eller Borås. Distriktet har i dag ca. 40 medarbetare uppdelat på avdelningschefer, projektledare, kalkylatorer, montörer samt administration. Enheten är verksam inom teknikområdena VS och Ventilation.2021-06-29Som distriktschef ansvarar du för produktion, ekonomi, kunder samt personal. Fokus ligger på utveckling och merförsäljning på befintliga kunder samt nykundsbearbetning. Du har budget- och personalansvar och ska utveckla samt stimulera medarbetare att nå de mål som är uppsatta för enheten. Det är väsentligt att du har goda ledaregenskaper och kan upprätthålla en god kommunikation och samarbete med kunder, medarbetare, övriga affärsenheter och centrala staber inom Caverion.Detta är ett utvecklande arbete inom ett snabbt växande område med stort eget ansvar och möjlighet att växa inom organisationen. Du erbjuds en öppen och dynamisk arbetsplats med många trevliga kollegor och ett spännande arbete.I rollen ingårPersonalansvar, personalutveckling, medarbetarsamtalAktivt arbeta för att utveckla affären och kontaktytorna hos kunderResultatuppföljning mot budgetResultatdrivande förbättringsarbeteFölja upp arbetet med produktion och planeringArbete med utveckling och implementering av strategiska planerAktivt delta och medverka i regionens ledningsgruppKompetensAkademisk examen inom teknik, ekonomi eller motsvarande är meriterandeDokumenterad erfarenhet av personal- och resultatansvarVi ser att du har en teknisk relevant bakgrund, gärna från VS eller VentilationssidanErfarenhet av affärsutveckling och sammanställning av kalkyler och offerterDu ska vara affärs- och målinriktad med förmåga att bygga långvariga relationerGod svenska i tal och skriftSom person är du noggrann, kommunikativ, lyhörd och strukturerad med goda ledaregenskaper samt vana att entusiasmera och utveckla ett teamKort om CaverionCaverion Sverige AB ingår i Caverion-koncernen som är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare i 11länder i norra, östra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2020 till EUR 2,2 miljarder.Caverions verksamhet i Sverige har cirka 3000 medarbetare och finns etablerade på drygt 75 orter. Detta gör att du som anställd har stora utvecklingsmöjligheter beroende på intresse och kompetens. Det finns möjlighet att specialisera sig inom sitt kompetensområde samt att bredda sin kunskap till nya arbets- eller teknikområden. Caverion jobbar också med att utbilda och erbjuda anställda internt att ta på sig större roller i form av chefs- och arbetsledarroller.Mångfald och jämlikhet är självklart för Caverion och fokus ligger på rätt kompetens på rätt plats.Varför Caverion?På Caverion genomsyras vårt arbete av värderingarna:InnovationSamarbeteAnsvarProfessionalitetKontakt & AnsökanOm du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig Rekryterare Lisbeth Hulander (semester 26/7 - 22/8) tel. 0730-81 74 04 mail, lisbeth.m.hulander@caverion.com Alt. regionchef Fredrik Björklund (semester 28/6 - 25/7) tel. 0706-24 83 50 mail, fredrik.bjorklund@caverion.com Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedesDin ansökan vill vi ha senaste den 22 augusti 2021.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-22