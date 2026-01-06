Caverion rekryterar arbetsledare - El
2026-01-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Caverion bygger för framtiden, därför behöver vi bli fler! Via smarta fastighetstekniska lösningar bidrar vi till hållbara resultat. Är du intresserad av fastighetsteknik och vill bidra till utveckling av vår kunds fastigheter, då har vi jobbet för dig!
Kort om Assemblin Caverion Group
Vi formas av våra omgivningar. Genom att göra dem smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln - från design och konstruktion och rådgivande tjänster, till installation av fastighetstekniska bastjänster och smarta, digitala lösningar, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management - för byggnader, infrastruktur, industrier och industriprocesser. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare från nio länder iPubliceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Caverion växer i våra uppdrag och nu har vi en spännande roll som arbetsledare till vår kund Saab i Linköping, Tannefors. Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp som är nationellt ansvarig för vår kunds fastighetsbestånd.
Arbetsuppgifter.
I denna roll får du en nyckelposition där du leder och utvecklar ett serviceteam på cirka 15 medarbetare och har en central roll i den dagliga dialogen med kund och beställare. Du ansvarar för att förstå kundens och verksamheternas behov och omsätter dem till effektiva arbetssätt genom att driva, kommunicera och samordna uppdraget från planering till genomförande. Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och ger dig möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Samtidigt ställer den höga krav på affärsmässighet, ekonomisk uppföljning och ett starkt kundfokus för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Som ledare arbetar du aktivt med att utveckla teamet och dess ansvarsområden, säkerställa en fungerande personaladministration, följa upp ekonomin samt skapa struktur genom både långsiktig och daglig planering.
Placering: Linköping
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet förvärvad genom arbetslivet, samt en god förståelse för drift och underhåll inom fastigheter, gärna el. Du är en trygg och närvarande ledare med ett mjukt och inkluderande förhållningssätt, som har lätt för att skapa engagemang och få andra att växa. Du trivs med att ta ansvar och arbetar strukturerat och lösningsorienterat, både i det dagliga arbetet och i ett mer långsiktigt perspektiv. Vi tror du har erfarenhet av en arbetsledande roll sedan tidigare, det viktigaste är din förmåga och vilja att utveckla både människor och verksamhet. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och bidrar till ett positivt samarbetsklimat.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först. Våra värderingar: Vi leder, Vi levererar, Vi bryr oss!
* Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
* Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
* Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
* Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
* Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
* Attraktiv förmånsportal
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Fyhr, 011-191898, Therese.fyhr@jeffersonwells.se

Annons kan komma stängas innan slutdatum.
