Cateringansvarig till Restauranger Söderport, Portalen och Skänken
Compass Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2025-10-29
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse / Tillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?
Nu söker vi en passionerad köksbiträde och cateringansvarig som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och noggrannhet hjälper du både varm- och kallkök med förberedning, tillagning och servering. Vi söker dig som är flexibel med arbetstider och trivs med att arbeta under tidiga morgnar. I rollen ingår även ett ansvar för vår cateringverksamhet, där du säkerställer hög kvalitet och god service i alla leveranser.
I tjänsten ingår bland annat egenkontroll, dagliga rutiner i köket och disk samt ibland även arbete i kassan.
Om Restaurang Söderport, Portalen och Skänken
Våra restauranger är belägna inom Volvos område och serverar lunch måndag till fredag för Volvos medarbetare. Vi har även utökat vårt erbjudande genom att inkludera en cateringverksamhet, vilket gör det möjligt för oss att tillgodose både mindre och större evenemang med hög kvalitet och service.
Vem är du?
Du är en engagerad och serviceinriktad person med ett genuint intresse för mat, gäster och god service. Som cateringansvarig har du en viktig roll i att planera, samordna och säkerställa att våra cateringleveranser håller högsta kvalitet.
Du är över 18 år.
Du kan planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt.
Du har en positiv inställning och tar ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen.
God service är en självklarhet för dig - du möter gäster med leende och ögonkontakt.
Du ser din betydelse i nöjda gäster och trivs i en miljö där samarbete, kommunikation och stresstålighet är avgörande.
Du tar egna initiativ, är flexibel och trivs med ansvar.
Du talar och skriver svenska obehindrat.
Tidigare erfarenhet från restaurangkök är ett krav, och erfarenhet av catering är meriterande
B- körkort är ett krav
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
