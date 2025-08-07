Cateringansvarig kallskänka Sodexo AstraZeneca Mölndal
2025-08-07
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Gör skillnad med smakfull catering - Bli en del av vårt team!
Hos oss på Sodexo strävar vi efter att leverera förstklassig service och kulinariska upplevelser. Vi värdesätter hållbarhet, mångfald, och en arbetsmiljö där dina idéer kan blomstra. Våra moderna faciliteter erbjuder inte bara en arbetsplats, utan en möjlighet att växa och trivas. Är du redo för att ta din karriär och bli en del av något större? Vi söker nu en passionerad och driven Cateringansvarig kallskänka till vår restaurang på AstraZeneca där ambitionen är att bli världens bästa personalrestaurang!
Om rollen:
Som Cateringansvarig kallskänka ansvarar du för att koordinera och leverera exceptionella cateringlösningar som uppfyller både våra högkvalitativa standarder och hållbarhetsmål. Du spelar en nyckelroll i att säkerställa att alla evenemang blir en gastronomisk framgång.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Planera och genomföra cateringtjänster för både interna och externa kunder med hög kvalitet och professionalism.
• Samarbeta med kökschefen och resten av teamet för att utveckla utbudet och specialevent.
• Ansvara för strategisk resursplanering och hantering för att reducera svinn och optimera användning av råvaror genom daglig avstämning.
• Koordinera operativt arbete kring cateringtjänster och kallskänk, samt hantera beställningar och leveranser av varor.
• Upprätthålla god kommunikation med kunder och team för att säkerställa att allt genomförs enligt överenskommelser.
• Arbeta enligt HACCP-standarder och bidra till att köket håller god ordning.
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet av catering inom större verksamhet.
• Är en kreativ och hängiven problemlösare med ett starkt fokus på hållbarhet och kvalitet med kunskap för tradionell och modern matlagning.
• Har utmärkt organisatorisk förmåga och är bekväm med att leda och samordna team ihop med kökschef.
• Besitter god kommunikationsförmåga och kan arbeta bra med olika team.
• Är driven och kapabel att hantera flera projekt samtidigt med skarpt fokus.
• Relevanta kunskaper för att kunna hantera våra system.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i toppmoderna faciliteter, med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Här får du uttrycka din kreativitet dagligen och bidra till våra gästers minnesvärda matupplevelser, tillsammans med ett team som värdesätter hälsa och välbefinnande.
Om tjänsten:
Detta är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetet är förlagt heltid 100% dagtid men viss kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Sista ansökningsdag är 1 oktober.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med extern leverantör. Slutkandidaten kommer informeras och behöva lämna sitt samtycke innan det att bakgrundskontroll genomförs.
Är du den vi söker för att lyfta våra cateringtjänster till nya höjder? Ansök idag för att bli vår nya Cateringansvariga kallskänka och en viktig del av vårt team!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
