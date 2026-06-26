Cateringansvarig - Ica Maxi Nackas Saluhall
Nacka Stormarknad AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka
2026-06-26
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På Maxi ICA Stormarknad Nacka arbetar över 300 medarbetare tillsammans för att skapa Nackas bästa matupplevelse. Med egen Saluhall, eget bageri och ett starkt fokus på kvalitet, matglädje och utveckling erbjuder vi en arbetsplats där människor växer tillsammans. Nu söker vi dig som vill utveckla vårt cateringerbjudande och skapa matupplevelser som kunder gärna återkommer till.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som Cateringansvarig ansvarar du för den dagliga driften, kvaliteten och utvecklingen av vår cateringverksamhet. Du leder och stöttar teamet samtidigt som du planerar produktionen och säkerställer att våra produkter håller hög kvalitet.
Du arbetar nära både kunder och kollegor med fokus på försäljning, lönsamhet och kundupplevelse. Tillsammans skapar ni bufféer, festfat och måltidslösningar som kännetecknas av kvalitet och omtanke.
Vi söker dig som trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där kvalitet, service och samarbete alltid står i fokus. Du är strukturerad, ansvarstagande och trygg i ditt ledarskap. Du har god datavana och känner dig bekväm med att arbeta i digitala system för planering och administration. Som ledare arbetar du i linje med vår värdegrund KUBEN och vår ledstjärna där samarbete, lärande, inkludering och att göra varandra bättre genomsyrar vardagen.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av catering, kallkök eller restaurangkök
Erfarenhet från dagligvaruhandel, gärna ICA eller annan matvarukedja
God kunskap om matlagning, råvaror och livsmedelshygien
Förståelse för försäljning, drift och lönsamhet
Erfarenhet av kalkylering, recept och produktionsplanering
Förmåga att skapa engagemang och struktur tillsammans med andra
Erfarenhet av arbetsledning är meriterande. Kunskaper i AoB, StoreOffice eller Min Butik är också ett plus. Vi lägger stor vikt vid din inställning, din samarbetsförmåga och din vilja att utvecklas.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du möjlighet att växa genom utbildningar, vår interna affärsskola Nacka Business School och ett nära samarbete med erfarna ledare och kollegor. Många av våra ledare har gjort sin resa internt och vi tror på långsiktig utveckling.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalrabatt, frukostbuffé och en arbetsplats där gemenskap, kvalitet och omtanke är en självklar del av vardagen.
Om anställningen
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med sex månaders provanställning.
Önskat tillträde 14 september enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är varierande och inkluderar dag-, kvälls- och helgarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561)
131 39 NACKA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9981108