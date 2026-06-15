Catering medarbetare
Arjeplog Hotel Silverhatten AB / Restaurangbiträdesjobb / Arjeplog Visa alla restaurangbiträdesjobb i Arjeplog
2026-06-15
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplog Hotel Silverhatten AB i Arjeplog
Silver Resort - navet i turism- och biltestverksamheten i Arjeplog är en hotellkedja med fokus på testindustri, konferenser, event och vinterturism. Vårt syfte är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event.
Catering medarbetare sökes till Silver Resort - navet i turism och vinter biltestverksamheten i vackra Arjeplog. Att jobba på något av våra 4-stjärniga hotell i den internationella biltestindustrins centrum är en annorlunda upplevelse. Inte att förknippas med ett traditionellt säsongsarbete, med semestrande party gäster. De flesta av våra gäster är hos oss för att arbeta, de är vana vid högklassig standard, professionell service samt ett personligt bemötande. Därav lägger vi stor vikt att rekrytera människor med rätt inställning, som förstår värdet av att ge det lilla extra och som har förmågan att vara utåtriktade och aktiv i sitt bemötande, möta upp gästen, jobba med hjärtat och ha en positiv inställning.
Till vintersäsongen 2027 söker vi nu ett antal personer som tillsammans med oss vill jobba i en spännande och intensiv bransch.
Som catering medarbetare hos oss måste du ha rätt personlighet, vara öppen, utåtriktad, framåt, social och gilla att möta människor från hela världen och kunna ge dem ett personligt och professionellt bemötande. Du ingår i ett lag, där alla hjälper varandra att sammanställa dagens förutbestämda produktion. I arbetet ingår tillredning paketering av mat och utkörning till kund samt dukning och servering på plats. Vi söker särskilt efter dig som har ett intresse för matlagning, vill utveckla dig mer inom området. Matlagningen är styrd och du serverar enligt förutbestämda recept, på exakt det sätt som beställarna – bilbolagen – vill ha det och har provat ut tillsammans med våra kockar.
Som cateringmedarbetare ska du samtidigt vara beredd att kunna arbeta på samtliga arbetsstationer inom Produktion, tex med portionspackning av mat eller kit, med diskning etc. Detta kan vara ett lämpligt arbete för dig som gått någon kortare utbildning med matinriktning, eller för dig som inte har någon tidigare matutbildning men har ett stort intresse. Det en fördel om du är flexibel och lättlärd, och det är viktigt att du har en lojal inställning till ditt arbete.
Tjänsterna är tidsbegränsade (Januari-Mars) och kommer att tillsättas löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: emma.skavik@silverresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Catering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplog Hotel Silverhatten AB
(org.nr 556516-6492), https://silverresort.se/
Silvervägen 1 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Silver Resort Kontakt
Food & Beverage Manager
Emma Skavik emma.skavik@silverresort.se Jobbnummer
9962696