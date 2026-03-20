Category Manager till ledande bolag
Vår kund söker en driven cateogry manager som vill forma framtiden inom avfall och återbruk. Här får du möjligheten att bidra till en hållbar utveckling i en roll med stort eget ansvar och stort eget ansvar. Sök redan idag, urval sker löpande!

Om tjänsten
Som category manager på koncernnivå kommer du att spela en nyckelroll i bland annat att utveckla och optimera ramavtal med särskilt fokus på avfall och återbruk inom bolagets koncern. Målet är att säkerställa tillgång till varor och tjänster, stärka organisationens konkurrenskraft samt säkerställa att leverantörer uppfyller uppsatta krav och förväntningar gentemot verksamhetens olika enheter där du kommer att arbeta med digitalisering och hållbarhetsfrågor. Rollen är för dig som trivs med mycket eget ansvar där du kommer ha ett nära samarbete med miljöspecialister och andra intressenter, vilket kräver en god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Denna tjänst är på 6 månader med eventuella möjligheter till förlängning och kund önskar start omgående.
Du erbjuds En roll med stor frihet under ansvar, där du till stor del får vara med och styra ditt arbete och driva egna initiativ. Du får arbeta med många kontaktytor och kontinuerligt lära dig nya saker i en dynamisk miljö.Dina arbetsuppgifter
I denna roll ligger stort fokus på att utveckla och förbättra leverantörsrelationer och avta l, där du även får hantera nya lagkrav. Arbetet innebär en mix av strategisk utveckling och operativt problemlösande för att säkerställa effektiva inköpsprocesser.
Utveckla och förbättra befintliga avtal.
Förhandla fram nya ramavtal och anpassa dem till nya lagkrav.
Möta leverantörer för att optimera samarbeten och lösa utmaningar.
Fokusera på återbruk och analys av miljödata.
Säkerställa tydlig dokumentation och presentationsstrategi för avtal.
Vi söker dig som
Har minst fyra års erfarenhet av inköpsarbete.
Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Är noggrann och lösningsorienterad med starkt kundperspektiv, samtidigt som du är inlyssnande och ödmjuk.
Besitter ett starkt eget driv och initiativförmåga.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av en liknande roll som kategoriinköpare.
Erfarenhet av en inköpsroll från avfalls- eller återbruksbranschen.
Erfarenhet från byggbranschen.
Erfarenhet av systemet Qlik Sense.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Intellektuellt nyfiken
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
