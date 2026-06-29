Category Manager till Åkers Sweden
Arena Personal Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Strängnäs Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Strängnäs
2026-06-29
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, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en affärsnära och strategisk roll där du får påverka både inköpsstrategi och affärsresultat? För en väletablerad internationell industriverksamhet söker vi nu två Category Managers som kommer ansvara för inköp av fördelade segment, förhandla kommersiella villkor, säkra avtal på produkter/tjänster och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Bakgrund
Arena Personal hjälper just nu Åkers Sweden att rekrytera två Category Managers till deras inköpsavdelning. Uppdraget är en direktrekrytering och du anställs direkt hos Åkers Sweden. Åkers Sweden tillverkar och gjuter valsar som levereras till kunder inom stål- och metallindustrin på global marknad. Du erbjuds en nyckelroll i en internationell industriverksamhet där inköp är en strategiskt viktig funktion. Här får du möjlighet att påverka, utveckla processer och bidra till långsiktiga affärsresultat tillsammans med engagerade kollegor. Tjänsten har för avseende att tillsättas efter semestern eller enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid.
Om rollen
Som Category Manager har du ett övergripande kommersiellt ansvar för tilldelade kategorier och leverantörer. Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla inköpsarbetet, optimera leverantörsrelationer och säkerställa kostnadseffektiva lösningar som skapar affärsvärde. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner inom verksamheten och du driver inköpsrelaterade frågor från analys och strategi till förhandling, implementering och uppföljning. Du blir en viktig del av företagets fortsatta utveckling och arbetar i en miljö där affärsmässighet, kvalitet och långsiktiga relationer står i fokus. Tjänsten är placerad på plats hos Åkers Sweden, i en tillverkande industriverksamhet med produktion i fokus. Arbetsplatsen ligger i Åkers Styckebruk strax utanför Strängnäs, en halvtimme från Eskilstuna och en halvtimme från Södertälje. Tjänsten är förlagd på dagtid med möjlighet till flextid, viss möjlighet till distansarbete finns enligt företagets riktlinjer.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inköpsprocessen inom tilldelade kategorier
Förhandla och teckna kommersiella avtal med leverantörer
Utveckla och förvalta leverantörsrelationer
Driva strategiska och tvärfunktionella förbättrings- och utvecklingsprojekt
Säkerställa leveransförmåga, kvalitet och kostnadseffektivitet
Hantera reklamationer och följa upp leverantörsprestationer
Följa marknadsutveckling, leverantörsmarknader och trender inom ditt område
Ta fram analyser, rapporter och uppföljningar som stöd för affärsbeslut
Delta i och driva förändringsarbete inom inköp och supply chain
Krav för tjänsten
Akademisk examen inom ekonomi eller teknik
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva förhandlingar från start till tecknat avtal
Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från mekanisk industriverksamhet eller likvärdigt
Grundläggande teknisk förmåga
Vana att arbeta i affärssystem
Goda kunskaper i Officepaketet
Om dig
För att trivas hos Åkers Sweden och i rollen som Category Manager söker vi dig som uppskattar industrimiljöer och känner dig bekväm med att röra dig ute i verksamheten. Rollen innebär regelbunden kontakt med produktionen, interna intressenter och leverantörer, vilket ställer krav på ett praktiskt och verksamhetsnära arbetssätt. Arbetsmiljön präglas av en tung industri med höga säkerhetskrav. Som en naturlig del av arbetet behöver du känna dig trygg med att vistas i produktionsmiljö och bära erforderlig skyddsutrustning vid behov. Vi ser gärna sökande som har möjlighet att arbeta långsiktigt på orten eller inom rimligt pendlingsavstånd.
Som person är du ambitiös, driven och resultatorienterad. Du motiveras av att skapa affärsvärde, driva förbättringar och nå uppsatta mål. Du arbetar strukturerat och analytiskt, har förmåga att omsätta data till insikter och fatta välgrundade beslut baserade på fakta. Vi ser också att du har ett starkt affärsintresse och en naturlig förmåga att bygga långsiktiga relationer. Du trivs i samarbeten, skapar förtroende hos både kollegor och leverantörer samt har förmåga att driva frågor framåt i en tvärfunktionell organisation.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965180-2076449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Järnvägsgatan 4 (visa karta
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645 31 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9984178