Category Manager / Strategisk Inköpare till Iver
Vill du arbeta strategiskt med indirekt inköp inom en modern och framåtlutad organisation? Iver söker nu en Category Manager / Strategisk Inköpare med erfarenhet av kategoriansvar och en stark förmåga att självständigt driva inköpsprocesser framåt. Hos oss blir du en nyckelperson i att utveckla och effektivisera våra inköp inom facility-relaterade områden - och du får möjlighet att påverka både struktur, kostnadsnivåer och samarbeten med centrala leverantörer. Sök redan idag då rollen kommer tillsättas så snart vi hittat rätt person!
Om rollen
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag med placering hos vår kund Iver.
Placering: Göteborg eller Alingsås
Start: Omgående eller så snart som möjligt
Uppdrag till: 30 april 2027
Som Category Manager / Strategisk Inköpare ansvarar du för att planera, leda och genomföra inköp inom flera indirekta kategorier, som exempelvis: parkering, kaffeautomater, kontorsmaterial, telefoni, städning, företagshälsovård, övriga facility-relaterade tjänster
Du driver hela processen från behovsanalys och förstudier till upphandling, förhandling och kontraktstecknande. Rollen innebär tätt samarbete med interna beställare, verksamhetsområden och leverantörer - och du förväntas vara den som leder dialogen, driver förbättringar och säkerställer långsiktiga kategoristrategier.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla tilldelade kategorier inom indirekt inköp
Självständigt planera och genomföra leverantörsförhandlingar
Arbeta strategiskt med kostnadsoptimering, besparingsinitiativ och avtalsuppföljning
Genomföra upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar
Följa upp leverantörsprestationer och driva förbättringsåtgärder
Samarbeta brett med verksamheten och stötta beställare i inköpsrelaterade frågor
Säkerställa att inköp sker enligt interna riktlinjer och avtal
Din profil
Vi söker dig som har minst 3-4 års erfarenhet av strategiskt inköp, gärna i en roll med kategoriansvar. Du är en skicklig och trygg förhandlare som vana driver förhandlingar på egen hand. Vidare har du:
Erfarenhet av indirekt inköp - gärna inom facility-området
Goda kunskaper i Excel
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
En strukturerad och självständig arbetsstil
Förmåga att ta initiativ, skapa ordning och driva processer framåt
En prestigelös, kommunikativ och serviceorienterad inställning
Ett lösningsorienterat och proaktivt arbetssätt
Varför välja Jefferson Wells?
Jefferson Wells Engineering befinner sig i en tillväxtfas, vilket innebär att du har stort inflytande på arbetssätt, personlig utveckling och karriär. Vi har tillgång till de mest spännande kunderna och uppdragen - vilket ger dig en fantastisk möjlighet att bygga upp din kunskap och ditt nätverk i branschen!
Som konsultchef på Jefferson Wells Engineering har jag över 10 års erfarenhet inom fordonsindustrin och ett stort personligt nätverk. Jag kommer att stötta dig för att säkerställa att du får de uppdrag, utbildningar och den coachning du behöver för att växa som person och som professionell konsult.
Hos Jefferson Wells strävar vi efter en god balans mellan arbete och privatliv. Du kommer att erbjudas en anställning enligt kollektivavtal, inklusive övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
441 32 ALINGSÅS
Jefferson Wells Kontakt
Anna-Maria Bernin Anna-Maria.Bernin@jeffersonwells.se
9864975