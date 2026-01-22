Category Manager/Mechanical Design Engineer - Hydraulik & Konstruktion
Wipro Infrastructure Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2026-01-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wipro Infrastructure Engineering AB i Östersund
, Ragunda
, Skellefteå
, Knivsta
, Ljungby
eller i hela Sverige
Category Manager/Mechanical Design Engineer - Hydraulik & Konstruktion
Wipro Infrastructure Engineering AB
Civilingenjör, konstruktion, maskin
Kommun: Östersund & Skellefteå
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb:
2
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 17 april 2026 Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ange referens Category Manager i din ansökan
Arbetsgivarens mejl:maria.backebjork@wipro.com
Om jobbet
Vi är en global aktör inom hydraulik och produktionsanläggning i flera länder. Här i Sverige har vi produktionen i Östersund och vi har kontor för tjänstemän samt denna roll både i Östersund och Skellefteå. Vi specialiserar oss på hydrauliska cylindrar och system till en mängd olika applikationer och levererar till OEM-kunder världen över. Inom vår R&D i Europa finns dedikerade team som samarbetar över svenska och internationella enheter.
I rollen som Category Manager blir du teknisk expert inom ett specifikt applikationssegment (ex skogsbruksmaskiner, jordbruksmaskiner, fjädringssystem, entreprenadmaskiner).
Din uppgift blir bland annat att:
Ansvara för nyutveckling och optimering av hydraulcylindrar och kringkomponenter
Samarbeta nära med kunder, leverantörer, produktion, inköp och Key Account Managers
Stödja produktionsenheter och teknikcenter både i Sverige och internationellt
Säkerställa kvalitet genom tekniska standarder och processer
Vi söker dig med:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskin, mekatronik eller närliggande område
Gedigen erfarenhet av hydrauliska system, komponentdesign och applikationslösningar
Goda kunskaper i PTC Creo (Pro/ENGINEER) och PTC Windchill PDM Link (meriterande)
Erfarenhet av rådgivning, optimering och teknisk support kring hydraulikprodukterPubliceringsdatum2026-01-22Dina personliga egenskaper
Strukturerad, tydlig och drivande med hög ansvarskänsla
Stark kommunikatör - du trivs med många kontaktytor, både interna och externa
Van att arbeta självständigt men också som del i ett globalt ingenjörsteam
Vi erbjuder:
En tekniskt avancerad och varierande roll med global räckvidd
Placering i fina kontorlokaler - antingen i Skellefteå eller i Östersund
Möjligheter att växa in en internationell kontext och att utvecklas inom specialistrollen
En dynamisk vardag med många kontaktytor och utmanande projekt
Ett härligt gäng med fantastiska kollegor
Intresserad?
Skicka in ditt CV och personliga brev på svenska eller engelska som beskriver din erfarenhet av hydraulik och varför du är rätt för rollen. Märk din ansökan med "Category Manager" och ange om du föredrar Skellefteå eller Östersund som placering.
Tveka inte att kontakta rekryterande chef för frågor om tjänsten. OBS att rekryterande chef är engelsktalande.
Läs mindreKvalifikationer
ArbetslivserfarenhetKvalifikationer
Civilingenjör, konstruktion, maskin - erfarenhet efterfrågasUtbildningsbakgrundKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Teknik och teknisk industri
SpråkKvalifikationer
Svenska
Engelska
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Hägnvägen 15, 831 77 Östersund eller Maskinvägen 13, 93137 Skellefteå
Arbetsgivaren
Wipro Infrastructure Engineering ABwww.wiproinfra.comKontaktuppgifter för detta jobb
Maria Bäckebjörk
HR Managermaria.backebjork@wipro.com
0701080560
Mohammad Arif
Rekryterande chef
• 46765555710
Så ansöker du:
Ange referens Category Manager i din ansökan
Arbetsgivarens mejl: maria.backebjork@wipro.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: maria.backebjork@wipro.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Category Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wipro Infrastructure Engineering AB
(org.nr 556575-0832)
Hägnvägen 15 (visa karta
)
831 77 ÖSTERSUND Jobbnummer
9698596