Som Category Manager på Midsona får du möjlighet att kombinera affärsmässigt ansvar med strategiskt sortimentsarbete i en dynamisk och värderingsdriven organisation. Här blir du en central del i att identifiera tillväxtmöjligheter, optimera kategoriportföljen och säkerställa att Midsonas produkter fortsätter att möta konsumenternas behov på en snabbt föränderlig marknad.
Midsona är ett företag i framkant med hälsosamma produkter. Huvudkontoret för koncernen ligger vid Dockplatsen, i centrala Malmö. Företagets vision är att bli en av de ledande aktörerna i Europa inom hälsa- och välbefinnande och du känner igen flera av företagets varumärken, ex. Friggs, Kung Markatta, Gainomax och Swebar och numera också Risenta.
Om rollen
I rollen kommer du att arbeta med alla Midsonas prioriterade kategorier och tydligt driva kategorifrågor både internt och vid kundmöten. Som Category Manager på Midsona får du en nyckelroll i att utveckla och driva bolagets kategoriarbete framåt.
Du ansvarar för att omsätta insikter och data till långsiktiga strategier och konkreta aktiviteter som skapar lönsam tillväxt, stärker marknadspositionen och bidrar till att utveckla både lokala och globala kategoriplaner.
Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett nära samarbete med såväl säljorganisationen som externa kunder och interna globala team.
I rollen ingår bland annat att:
Utveckla och implementera kategori- och innovationsstrategier som driver lönsam tillväxt
Ansvara för lokala kategorimål kopplat till försäljning och lönsamhet
Ta fram årliga kategoriaktiveringsplaner baserade på kundinsikter, kategori- och varumärkesstrategi
Analysera försäljnings-, shopper- och konsumentdata för att identifiera tillväxtmöjligheter
Omvandla insikter till konkreta strategier och aktiviteter som driver kategoriutveckling och shopperbeteende
Stötta säljteamet i kunddialoger och kategoripresentationer samt samarbeta med kunders kategorichefer
Bidra med insikter till strategier och prissättning samt genomföra butikstester och shopperundersökningar
Bygga starka relationer med interna och externa affärspartners samt följa upp planer och resultat
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker en person som är nyfiken, modig och har pondus i sitt sätt att ta sig an både analys och affär. Rollen innebär många kontaktytor och höga förväntningar från olika delar av organisationen, vilket kräver en god förståelse för sin egen roll, sitt mandat och sin det yttersta ansvaret för kategorifrågor inom organisationen.
Vi ser också att du har en starkt säljande förmåga, där du i kunddialoger snabbt kan läsa av behov hos KAM och kunder och anpassa ditt budskap därefter. Du trivs i mötet med kund och har förmågan att omsätta insikter till tydliga, övertygande och affärsdrivna rekommendationer.
Sälj och/eller marknadsutbildning
Minst 3 års erfarenhet inom FMCG
Erfarenhet av att jobba med större mängd data
Engelska och svenska i tal och skrift
Goda kunskaper inom Office-paketet
Meriterande:
Universitetsutbildning inom relevant område
Erfarenhet av Nielsen
Midsona är en av de ledande aktörerna i Norden inom en växande marknad för hälsa och välbefinnande.
Midsona marknadsför välkända varumärken såsom Friggs, Kung Markatta, Urtekram, Gainomax, Swebar, Renässans och MyggA och numera också Risenta. Våra kunder finns inom dagligvaruhandel, apotek och hälsofackhandeln.
Midsona är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 2025 ca 3,6 miljarder SEK. Midsona har ca 1100 anställda och huvudkontoret, där ungefär 120 personer arbetar, ligger i Malmö.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är den 17/5. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Midsona samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Karl-Johan Kjellberg på karl-johan.kjellberg@equality.nu
eller 0701-71 94 17
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat
