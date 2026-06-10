Category Buyer, Jtekt Column Systems AB
Addilon Professionals AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna
2026-06-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addilon Professionals AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där strategiskt inköp kombineras med projektarbete i en tekniskt avancerad industrimiljö? Hos JTEKT Column Systems får du en central position där du utvecklar kategoristrategier, driver projektinköp och samarbetar nära teknik och produktion.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team med korta beslutsvägar, där inköp har en tydlig påverkan på både affär och produkt. Rollen passar dig som uppskattar variation, ansvar och möjligheten att bidra till företagets långsiktiga utveckling. Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Utveckla och implementera strategiska kategoriplaner.
Driva projektinköp i nära samarbete med interna projektteam.
Förhandla kommersiella villkor och upprätta leverantörsavtal.
Arbeta strukturerat med leverantörsutveckling och uppföljning.
Genomföra kostnadsanalyser samt uppföljning och rapportering i Excel.
Säkerställa leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
3–5 års erfarenhet av inköp, gärna i en kombination av strategiskt och projektbaserat arbete.
Akademisk utbildning inom inköp, teknik eller ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet.
God förhandlingsvana och affärsmässigt förhållningssätt.
Stark analytisk förmåga och goda kunskaper i Excel.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
Erfarenhet från tillverknings- eller fordonsindustri är meriterande.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är/har:
Analytisk och strukturerad.
Lösningsorienterad och pragmatisk.
Samarbetsinriktad och relationsskapande.
Självständig med förmåga att ta initiativ och driva arbete framåt. Om företaget
JTEKT Column Systems AB är en systemleverantör som utvecklar, producerar och säljer ställbara styrkolonner, teleskopaxlar och ventiler till dom ledande tillverkarna av lastbilar, bussar och jordbruksmaskiner i Europa. Företaget är marknadsledare för styrkolonner till tunga fordon inom Europa, en position som uppnåtts genom framgångsrik produktveckling och produktion. Vi är idag ca 160 anställda och omsätter 45 MEUR. JTEKT Column Systems AB ingår i den japanska JTEKT-gruppen som är global systemleverantör till den internationella fordonsindustrin. Vi arbetar enligt IATF 16949 och ISO 14001. Placeringsort är Eskilstuna.
Vårt erbjudande
Vi är i ett skifte till nästa generation produkter och produktion; teknologier, digitalisering, automatisering, elektrifiering, robotisering, AI, Industri 4.0, standardisering, commonalisering mm och här kommer du att ha en central roll.
I rollen som Category Buyer erbjuds du:
En stabil men utvecklande miljö med tydligt mandat.
Korta beslutsvägar och nära samarbete mellan funktioner.
Möjlighet att påverka inköpsstrategier och leverantörsstruktur.
En långsiktig roll i ett internationellt industriföretag.
AnsökanVi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat(er). Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20. Observera att vi endast tar emot ansökningar via länk i annons (ej e-post) och besvarar eventuella frågor under angivna telefontider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603), https://addilon.se/
Kivra: 559265-3603 (visa karta
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106 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9957325