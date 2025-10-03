Category Buyer - Soft & Shaped Materials - Stockholm
2025-10-03
Vår kund söker en erfaren Category Buyer med expertis inom Soft & Shaped Materials. Uppdraget innebär att etablera och driva en långsiktig kategoristrategi samt att bidra med både strategiskt och operativt inköpsarbete.
Kunden önskar att konsulten är på plats minst tre dagar per vecka.
Plats: Stockholm | Start: 1 december 2025 | Slut: 31 augusti 2026
Om Kunden
Kunden är ett internationellt industriföretag med stark förankring i Sverige och huvudkontor i Stockholmstrakten. De utvecklar, producerar och marknadsför tekniska lösningar och produkter som används globalt inom tillverkning, energi och infrastruktur.
Verksamheten präglas av lång erfarenhet, hög kvalitet och innovation, med tydligt fokus på produktivitet, hållbarhet och arbetsmiljö. I Sverige sysselsätter de ett stort antal medarbetare och har såväl produktion, forskning som försäljningskontor här.
Om uppdraget
Konsulten förväntas bland annat:
Analysera spend-data och identifiera besparingsmöjligheter, trender och risker.
Bygga upp och utveckla en konkurrenskraftig leverantörsbas.
Utforma och implementera en kategoristrategi i nära samarbete med kundens inköpsteam och stakeholders.
Driva leverantörernas prestationer inom QDCS&T (Quality, Delivery, Cost, Sustainability & Technology).
Förhandla och säkra hållbara avtal samt leda leverantörsmöten.
Bidra till kapacitets- och riskhantering inom leverantörsledet.
Stötta budgetarbete och kostnadsstyrning.
Säkerställa efterlevnad av kundens policys, lagar och etiska riktlinjer.
Konsultens profil
Kunden söker en konsult med:
5-8 års erfarenhet av procurement/category management, gärna inom soft/shaped materials eller liknande område.
Erfarenhet av att etablera och driva egna kategoristrategier.
God analytisk förmåga och erfarenhet av att kombinera strategi och operativt genomförande.
Dokumenterad vana vid förhandlingar och leverantörsutveckling. Ersättning
