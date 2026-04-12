Cassels Allum/Partille söker butikschef.
Cassels i Kungsbacka AB / Chefsjobb / Partille Visa alla chefsjobb i Partille
2026-04-12
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cassels i Kungsbacka AB i Partille
, Mölndal
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i karriären inom detaljhandeln? Är du en engagerad ledare som brinner för service, försäljning och att arbeta operativt. Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-04-12Arbetsuppgifter
Ansvara för butikens försäljning, arbetsmiljö och personalkostnader
Leda, coacha och utveckla medarbetare
Schemaläggning och personalansvar
Säkerhetsställa en hög service och kundnöjdhet
Ansvara för uppackning, varuexponering och kampanjer
Arbeta operativt i teamet och följa Cassels riktlinjer
Vi söker dig som
Erfarenhet av ledande roll inom detaljhandeln
Är resultat och affärsdriven
Är en inspirerande och tydliga ledare med god organisations förmåga
Trivs i ett högt tempo
Vi erbjuder en utvecklande, varierande tjänst. Möjligheter att påverka och utveckla butiken. Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö. Tjänsten är heltid och start enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Mejla din ansökan med cv och personligt brev till cecilia.orning@cassels.se
senast 260510. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: cecilia.orning@cassels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef Partille". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cassels i Kungsbacka AB
(org.nr 556512-5670) Arbetsplats
Cassels Partille Jobbnummer
9848990