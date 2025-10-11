Casinopersonal i Luleå
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Luleå Visa alla kassapersonalsjobb i Luleå
2025-10-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Älvsbyn
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Cherry Spelglädje söker blivande Croupierer i Luleå. Vi erbjuder casino på barer, nattklubbar och restauranger.
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gäster för att skapa en trevlig stämning.
Att arbeta som Blackjackdealer är ett väldigt spännande jobb som lämpar sig bra för dig som t.ex. studerar eller behöver ett extrajobb. Det passar alla som vill ha ett väldigt roligt och flexibelt arbete.
Eftersom Cherry Spelglädje bedriver krogkasino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad så kan du med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Inga förkunskaper krävs, vi utbildar våra egna croupierer från grunden. Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden, vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta vardagar och fler helgkvällar utöver detta kan finnas.
Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 155,58 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Körkort är meriterande men ej krav.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Gabriel via mail: gabriel.lundqvist@cherry.se
eller 076-834 14 25
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806)
972 36 LULEÅ Kontakt
Chefscroupier
Gabriel Lundqvist gabriel.lundqvist@Cherry.se 076-834 14 25 Jobbnummer
9552168