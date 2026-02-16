Casemanager med inriktning vuxna, vikariat
2026-02-16
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Att jobba i Värmdö kommun innebär det bästa av två världar - den naturnära småstadskänslan, bara ett stenkast från storstadspulsen.
Kollektivt i rusningstrafik tar det ca 30 minuter med direktbuss från Slussen. Du börjar dagen med en kort resa över broar och hav till vår fina skärgårdskommun. Bussarna går var 10:e minut. I vår centralort Gustavsberg hittar du vårt ljusa och fräscha kommunhus. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka 20 min.
På Social och omsorgskontoret, Värmdö kommun arbetar två stycken Case manager tillsammans med fem stycken socialsekreterare, en gruppledare och en enhetschef.
En av våra Case managers kommer att gå föräldraledighet under perioden april 2026 till april 2027 och vi behöver en tillfällig förstärkning.
I rollen som Case manager kommer du att ha din arbetsplats på Värmdö kommunhus. Du arbetar på uppdrag från socialsekreterare i din arbetsgrupp och har ett nära samarbete med kommunens Beroendemottagning. I rollen som Case manager har man en samverkande roll med psykiatri och länets beroendevård.
Din målgrupp är vuxna personer som har en beroendeproblematik och samsjuklighet. Grunden i ditt uppdrag är att vara samordnande och bidra till att att den enskilde individen får ett adekvat stöd och ett mer självständigt liv. Tjänsten är också knuten till enhetens träningslägenheter.
Vi söker dig som är socionom eller annan motsvarande akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Det är meriterande om du tidigare arbetat som Case manager.
Vi erbjuder en arbetsplats med delaktighet och involvering, regelbunden handledning, ett generöst friskvårdsbidrag, fortlöpande kompetensutveckling, semesterväxling till extra lediga dagar, och en modern kontorsmiljö med välkomnande besöksytor och mycket gott arbetsklimat.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen
Anställningen är ett vikariat under perioden 2026-04-01 till 2027-04-01.
Låter detta intressant? Ansök senast den 260228. Du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Rangdag - Enheten för vuxna via växel 08 570 470 00. Arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Arbetstiderna är : måndag till onsdag 08:00-17:00 torsdag 08:00-19:00 och fredag 08:00-13:00.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Månadslön enl ök.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Värmdö kommun
Social och omsorgskontoret
Maria Rangdag 08-57047563
9744991