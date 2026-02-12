Case manager till Psykosmottagning Gubbängen
2026-02-12
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Vi söker nu en engagerad och erfaren case manager till Psykosmottagning Gubbängen. Är du vår nya kollega?
Om Psykosmottagning Gubbängen
Vi är en personalgrupp som brinner för patienter med psykossjukdomar. Viktiga värderingar för oss är patientens fokus samt tillgänglighet, gott bemötande och patientupplevd kvalitet. Psykosmottagning Gubbängen tar emot patienter med psykossjukdom som främst bor i stadsdelarna Farsta, Skarpnäck och Vantör. Mottagningen består av specialistläkare, case managers, ett mobilt team och en sjuksköterskemottagning. Därtill arbetar paramedicinare och sekreterare på mottagningen. Totalt är vi ca 30 personer.
Arbetsuppgifter
I rollen som case manager hos oss kommer du att:
Ansvara för delar av mottagningens planerings- och utvärderingsarbete. Bl.a. via kvalitetsmått och behandlingsuppföljning
Ansvara för litiummonitorering tillsammans med kollega.
Svara på frågor via Alltid Öppet och TeleQ. Vara en central roll för patienter med komplexa vårdbehov och kunna samverka i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Vara fast vårdkontakt till utvalda patienter med ansvar att utforma och följa upp krisplaner och vårdplaner samt samordnande insatser.
Hålla i behandling och utbildning i enlighet med Stockholms läns sjukvårdsområdes processkartor individuellt och i grupp.
Behandling sker utifrån evidensbaserade metoder och i enlighet med vårdprogram för målgruppen.
Arbeta tvärprofessionellt på mottagningen och i samverkan med vårdgrannar och socialtjänst, samt ha en samordnande funktion vid t.ex. SIP-möten.
Genomföra hälso- och uppföljningssamtal för att utvärdera patienternas välbefinnande samt identifiera vårdbehov.
Våra förväntningar på dig
Du är en strukturerad, självständig och erfaren case manager med särskilt fokus på sociala frågor samt läkemedelsuppföljningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som tidigare jobbat som case manager och som:
Du är legitimerad sjuksköterska.
Har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård.
Är strukturerad och van vid att arbeta systematiskt, med förmåga att hantera och planera vårdprocesser på ett effektivt sätt.
Är självständig, ansvarstagande och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Körkort B är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde kan ske enligt överenskommelse.
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården. Som arbetsgivare är vi måna om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid och ett friskvårdsbidrag på 5000kr.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykosvård Stockholm, Psykosmottagning Gubbängen Kontakt
Peter Stenlund 08-12341339 Jobbnummer
9739783