Case Manager Bostad först
Ideell Fören Skyddsvärnet i Göteborg Med Firma S / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-03-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideell Fören Skyddsvärnet i Göteborg Med Firma S i Göteborg
Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening med c.a 40 anställda som ger stöd till personer i social utsatthet ofta i samverkan med Göteborgs stad och Kriminalvården.
Skyddsvärnet i Göteborgs lägenhetsavdelning består idag av sju medarbetare varav sex Case Managers och en gruppchef . Vi arbetar främst med avtalet bostad först och socialt boende med stöd men även personer som är i behov av träningslägenhet, skyddsboende och nödbistånd kan vara i behov av våra lägenheter. Skyddsvärnets huvudkontor är på Haga Kyrkogata men lägenhetsavdelningen har sitt kontor på Hisingsgatan 30 ( vid vågmästarplatsen på Hisingen).
Vi söker nu en ny medarbetare främst inom Bostad Först, där vi ger stöd till personer som varit länge i hemlöshet som får förmånen av samhället att bo i lägenhet som de sedan har möjlighet att ta över om de har skött den enligt hyreslagen . Arbetstiden är oftast förlagd på dagtid vardagar men visst kvälls och helgarbetet kan förekomma.
Vi söker dig som är Socionom eller Socialpedagog.
Du kommer arbeta självständigt men med dagligt stöd av kollegor och gruppchef, största delen av arbetet sker mobilt ,dvs att man besöker personer i deras egna lägenheter eller på resa mellan lägenheter. Som Case manager får du en unik möjlighet att vara delaktig i personers förändringsprocesser.
Målgruppen som bor hos oss har ofta en social utsatthet och komplex problematik, inte sällan har de både beroende och psykiskt utsatthet som starkt påverkat att de befunnit sig i hemlöshet.
Du som söker tjänsten skall brinna för målgruppen ,arbeta relationsskapande och uthålligt, vara ödmjuk , tycka om att arbeta självständigt och strukturerat, du är noggrann i ditt arbete och har en god känsla för hur man möter olika människor i svåra situationer samt har en utpräglad förmåga för samarbete och samverkan med andra. Regelbunden och löpande dokumentation ingår i arbetet.
Har du genomfört grundutbildning inom bostad först och/eller MI samt LAB utbildning är det meriterande. B-körkort är nödvändigt i tjänsten. Det är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning.
Intervjuer planeras löpande under ansökningstiden.
Tillsättning av tjänsten planeras om möjligt under våren 2026 . Tillsvidareanställning eller ett längre vikariat gäller för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
via mail
E-post: jobb@skyddsvarnet.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Case manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideell fören Skyddsvärnet i Göteborg med firma S
Hisingsgatan 28 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skyddsvärnet i Göteborg Jobbnummer
9783630