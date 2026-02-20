Case manager / Beteendevetare / Organisationskonsult
2026-02-20
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smedhälsan Företagshälsovård AB i Eskilstuna
Vill du stärka människor, utveckla organisationer och bidra till hållbara arbetsplatser? Vill du jobba nära kund och ha en varierad och stimulerande vardag?
Vi söker nu en engagerad, driven och relationsskapande Case manager/ beteendevetare/organisationskonsult till oss på Smedhälsan i Eskilstuna och Strängnäs. Rollen är bred, utvecklande och passar dig som trivs med variation, ansvar och ett starkt kundfokus.
Om rollen
Vi är en lokal företagshälsa i Eskilstuna och Strängnäs. Hos oss arbetar du främjande, förebyggande och rehabiliterande - alltid med målet att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser. Du har en central roll i att stötta chefer, medarbetare och organisationer i olika arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
I rollen jobbar du med att driva och samordna rehabiliteringsprocesser - du är ett stöd för chefer och medarbetare i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Du har förmåga att se samband mellan arbete, livssituation och arbetsprestation och kan stötta medarbetaren i detta.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
Driva och samordna rehabiliteringsprocesser
Hålla stödsamtal och kartläggningssamtal
Planera och genomföra utbildningar, workshops och föreläsningar
Stötta och ge rådgivning till chefer i olika arbetsmiljöfrågor t ex konflikthantering
Det här är en rolig, givande och omväxlande roll där du arbetar nära våra kunder och i samarbete med dina kollegor. Vårt arbete präglas av professionalism, flexibilitet och tillit.
Vårt erbjudande till dig som medarbetare
Hos oss på Smedhälsan blir du en del av ett kompetent och engagerat team där arbetsglädje, omtanke och utveckling står i fokus. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med korta beslutsvägar, stort professionellt förtroende och möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling. Du får marknadsmässig lön, generöst friskvårdsbidrag och goda förutsättningar för balans, trivsel och utveckling i din yrkesroll. Hos oss arbetar du nära våra kunder och bidrar till hållbara, hälsosamma arbetsplatser - samtidigt som du själv har det bra på jobbet.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du:
Tycker om att bygga och utveckla kundrelationer
Är trygg i att skapa förtroende i mötet med människor
Är strukturerad och trivs med att hantera flera parallella ärenden
Är van vid och gillar att hålla i utbildningar och workshops
Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå
Vi ser att du har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning (exempelvis beteendevetenskap, psykologi, HR eller liknande)
Du har relevant samtalsutbildning och erfarenhet av att genomföra professionella stödsamtal.
Relevant arbetslivserfarenhet inom områdena arbetsmiljö, rehabilitering, samtalsstöd och organisationsarbete.
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista ansökningsdag 8 mars 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobb@smedhalsan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedhälsan Företagshälsovård AB
(org.nr 556930-7878)
Björksgatan 8 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Stellan Rosengren stellan.rosengren@smedhalsan.se 070-320 03 52 Jobbnummer
9755430