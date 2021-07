Carpenters for projects in Kalmar - Jobzone Sverige AB - Murarjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Jobzone Sverige AB

Jobzone Sverige AB / Murarjobb / Kalmar2021-07-07Are you a self-propelled and fast carpenter with a good ability to work together? Do you see yourself as meticulous and committed? Then you would fit in with us at Jobzone!Our customer is one of the largest construction companies and right now they are looking for staff for several projects.Tasks can vary: everything from service work to larger projects such as new production.- You should be able to work as part of a work team but also independently, depending on the nature of the project.- Assigments that you will work with: plaster walls, build frames, mount windows and, for example, unfolding walls, insulation, moldings and facade panels.Terms:- At least 3 years of experience in carpentry- Swedish or EnglishOm Jobzone:Jobzone är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår vision är att vara branschens bästa arbetsgivare och vi arbetar varje dag för att bidra till att skapa framgång för individer och organisationer.Vi gör det genom en lokal närvaro på över 50 orter i Sverige och Norge, alla med stora kunskaper om sin marknad och med ett arbetssätt som utgår från medarbetaren i fokus. Jobzone är verksamt inom många branscher och kan erbjuda en mängd karriärmöjligheter. Vilket är ditt nästa drömjobb?Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: v. 34 Visstidsanställning till 2022-02-282021-07-07timlönSista dag att ansöka är 2021-08-22Jobzone Sverige AB5851246