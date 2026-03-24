Carlanderskas Vårdcentral söker en receptionist
Stift Carlanderska Sjukhuset / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Carlanderska Sjukhuset i Göteborg
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Välkommen till Möjligheternas sjukhus!

Arbetsuppgifter
Vill du vara ansiktet utåt för en verksamhet som gör verklig skillnad varje dag? Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad receptionist/kanslist till vår vårdcentral.
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och blir en viktig del av teamet som skapar trygg och professionell vård.
Som receptionist/kanslist är du oftast den första kontakten för våra patienter. Rollen är central för att verksamheten ska fungera smidigt och innebär ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och övrig personal.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter är att:
• Ta emot och registrera patienter i receptionen
• Svara på frågor och hänvisa patienter rätt
• Tidsbokning och andra administrativa uppgifter i journalsystem
• Posthantering och dokumentadministration
• Stöd till övrig personal i administrativa frågorKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning
• Minst 2 års erfarenhet av receptionsarbete eller motsvarande
• Minst 2 års erfarenhet administrativt arbete
• God datorvana och erfarenhet av administrativa system
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av arbete i journalsystem
• Kunskaper i andra språk
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper/lämplighet och söker dig som:
• Har ett gott bemötande
• Har en hög servicekänsla
• Är strukturerad och noggrann
• Trivs i en miljö där tempot stundtals är högt
• Kan bemöta människor i olika faser i livet
• Har god samarbetsförmåga
ÖVRIGT
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss. Det är därför av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och kompetensutvecklingen individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
I rekryteringsprocessen tillämpar vi arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroller. Det innebär att vi alltid kontrollerar din legitimation, tar referenser och begär utdrag ur belastningsregistret.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314327".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Stift Carlanderska Sjukhuset

Arbetsplats
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Vårdcentralen

Kontakt
Enhetschef
Camilla Jaensson camilla.jaensson@carlanderska.se
9815112