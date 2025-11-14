Carla B Chaufför
2025-11-14
Om Carla
Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa och sälja en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Vårt mål är att fler människor ska kunna uppleva fördelarna med att köra elbilar. Därför har vi skapat det säkraste, mest bekväma och transparenta sättet att köpa eller sälja elbil på. Carla grundades år 2020 i Stockholm och vi befinner oss i en spännande tillväxtfas.
4 år efter lansering är vi #1 i Sverige, har över tusen omdömen och en imponerande 4,6/5 i betyg. På Trustpilot kan du läsa mer om vad våra kunder tycker om oss: https://www.trustpilot.com/review/carla.se
Om rollen
Som elbilschaufför på Carla hämtar och levererar du bilar till kunder runt om i Sverige. Genomförandet under resan är ditt ansvar såsom att planera laddningsstopp, hantera tidsförskjutningar men också lösa oförutsedda händelser utan att tumma på servicen. Du är Carlas ansikte utåt och säkrar alltid ett professionellt bemötande i varje kontakt. På plats hos kund genomför du en noggrann kontroll enligt protokoll och dokumenterar i våra digitala verktyg. Prisbild och prissättning hanteras av någon av våra logistikkoordinatorer, men det är ditt ansvar att flagga för eventuella avvikelser.
Rollen passar dig som vill kombinera kundmöten, kvalitet och logistik med ordning, tempo och ett öga för detaljer.
Ditt uppdrag
Ge kundservice i toppklass: proffsigt, trevligt och tryggt bemötande i varje kontakt.
Genomföra körningar enligt schema och planera/prioritera det som uppstår under resans gång (t.ex. laddstopp, rutt justeringar, tidsändringar).
Ta ägarskap för uppdraget genom att boka tåg/transport och boende vid behov samt hantera andra praktiska detaljer.
Genomföra kontroller (interiört/exteriört) enligt protokoll, dokumentera med foto och rapportera via telefon.
Flagga avvikelser mellan kundens uppgifter och bilens skick till koordinatorn
Lösa oförutsedda händelser (till exempel laddning eller tidsförskjutningar) snabbt och självständigt.
Vi tror att du är
Lösningsorienterad och handlingskraftig - du tar ansvar och kommer i mål.
Självständig i utförandet, med god förmåga att koordinera detaljer och göra kloka avvägningar under resan.
Noggrann och detaljorienterad. Bilintresse är meriterande men inget krav: viktigast är din servicekänsla, kvalitetstänk och pålitlighet.
Kommunikativ på svenska och trygg i kunddialog.
Lugn, proaktiv och trivs i ett rörligt tempo.
Kvalifikationer
Giltigt B-körkort (manuell) och prickfri körning i minst 3 år.
God teknisk förståelse för mobilappar och digitala verktyg.
God kännedom om trafikregler och säkerhetsföreskrifter.
Möjlighet att resa i tjänsten; övernattningar kan förekomma vid längre körningar.
Information
Omfattning: Deltid (vi önskar tillgänglighet ca 2-3 vardagar/vecka).
Ort: Uppdrag i hela Sverige, med utgångspunkt Kungsängen (Stockholm).
Arbetstid: Mån-fre (varierande tider utifrån uppdrag).
Lön: 147 kr/timme + 12 % semesterersättning.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
