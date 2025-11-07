Carl Larsson-gården söker Guidechef
Carl och Karin Larssons Släktfören / Resevärdsjobb / Falun Visa alla resevärdsjobb i Falun
2025-11-07
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carl och Karin Larssons Släktfören i Falun
Carl Larsson-gården i Sundborn är ett av Dalarnas främsta besöksmål. Gården ägs och drivs av Carl och Karin Larssons släktförening med målet att sprida kunskap om och levandegöra makarnas konstnärskap. I centrum står Carl Larsson-gården, makarnas gemensamma skapelse. Dessutom bedrivs utställningsverksamhet i Konsthallen Kvarnen, belägen i Sundborns by.
Vi söker nu en engagerad guidechef med erfarenhet av arbetsledning. Du får förmånen att arbeta med ett av Sveriges mest unika kulturarv i en fantastisk miljö. Tillsammans med Carl Larsson-gårdens chef utvecklar du besökarnas upplevelse av konstnärshemmet. Arbetsuppgifterna varierar över säsongen och vi ser gärna att du tycker om att arbeta med stort och smått tillsammans med gårdens övriga personal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Organisera, planera och arbetsleda visningsverksamheten på gården
Rekrytera och ansvara för utbildningen av säsongsanställda guider inför sommarens högsäsong
Själv guida besökare på gården, framför allt under lågsäsong
Vara delaktig och aktiv i försäljningen i gårdens butik
Kvalifikationer och egenskaper
Erfarenhet av arbetsledning
God organisations- och planeringsförmåga
Utåtriktad personlighet med förmågan att vara en förebild för guiderna
En vilja att lära sig om och fördjupa sig i familjen Larssons konstnärskap
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan tillämpas under sex månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontakt och ansökan
Upplysningar lämnas av Chia Jonsson, Carl Larsson-gårdens chef
Telefonnummer: 023-60 377 eller 073-087 06 01
E-postadress: cj@carllarsson.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: chia@carllarsson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carl och Karin Larssons Släktfören
Carl Larssons Väg 12 (visa karta
)
790 15 SUNDBORN Arbetsplats
Carl & Karin Larssons Släktfören Kontakt
Chia Jonsson chia@carllarsson.se 0730870601 Jobbnummer
9592900