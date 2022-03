Care of Beds Linköping söker säljare!

Care of Beds Linköping söker säljare - är du vår nya stjärna?Care of Beds arbetar med ett brett utbud av sängar och tillbehör från Nordens bästa varumärken. Vi drivs av övertygelsen att rätt säng gör skillnad för din sömn och din hälsa.Som säljare på Care of Beds kommer du få lära dig allt om sömn och sängar. Vi tror på att utveckla människor och lägger mycket tid på din personliga och yrkesmässiga utveckling. Som person ser vi att du är driven med en önskan att alltid vilja utveckla och förbättra. Du är en positiv och ödmjuk person som brinner för service och försäljning. Du kommer att arbeta i en grupp som utmärks av samarbete och ärlighet, där vi kompletterar och lär av varandra.Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning sedan tidigare men rätt attityd och inställning är viktigare än erfarenhet. Du gillar att bygga relationer och skapa trygghet för dina kunder. Vi arbetar med individuella budgetar där du ansvarar för att nå just ditt mål samt att vi arbetar med butiksbudgetar.Arbetstiderna varierar och du kommer arbeta både kvällar och helger då vi har som mest kundtillströmning.Vi söker dig som kan arbeta deltid och börja under närmaste framtid!Känns detta rätt för dig så skicka din ansökan till Hawjn.othman@careofbeds.se Har du frågor om tjänsten så ring Hawjn Othman, 0735 35 35 98Sista ansökningsdag är sista april men urval kan komma att ske löpande.2022-03-29Sista dag att ansöka är 2022-04-30Sonno ABNorra Svedengatan 2058273 Linköping6483403