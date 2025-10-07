Car Select söker välerfaren fordonstekniker
2025-10-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Lomma
, Svedala
Framgångsrik bilfirma söker för närvarande 2 st skickliga fordonstekniker för reparation, service och underhåll av motorfordon innan annonsering och försäljning.
Vi söker inga nyexaminerade med något eller några års erfarenhet som endast klarar av standard mekaniker jobb.
Vi behöver fordonstekniker som klarar det mesta på de flesta system utöver service och byte av slitagedelar, så som felsökning med OBD-läsare, service kamremsbyten, kamkedjebyten, Svetsning, byte av styrenheter, motorer, mindre komplexa eljobb, växellådor, kopplingar, svänghjul, motorrenovering, kylsystem, ac, och så vidare.
Ju mer man kan desto bättre, Men minimum är att kunna standardjobb plus kamrem, svetsning, kopplingsbyte, OBD-verktyg, felsökning och komplett kontrollbesiktning innan besiktningar. Detta är minimum.
Kan man inte ens detta, så är vi inte intresserade då vi regelbundet får in ansökningar från icke kvalificerade arbetssökanden.
Det är viktigt att man klarar av att jobba systematiskt med respektive avdelningar på vår anläggning, har stresstålighet, arbetar snabbt och passar alla deadlines.
Tänk på att detta inte är ett vanligt verkstadsjobb där man tjänar pengar på att ta sin tid, utan här är det viktigt att man levererar bilar i tid, passar deadlines och att jobba i takt med rekond, försäljning och reservdelspersonal. Detta är tvärtemot hur en vanlig verkstad jobbar, här gäller det att vara snabb, planerar sitt jobb och att man har hög stresstolerans.
Vi erbjuder ett välbetalt och fast arbete för den som kan möta våra krav. Vi kräver dock 1 månads provarbete med lön där man får visa vad man går för och därefter förhandlas lönen utifrån ens kompetens. Vi värderar duktiga mekaniker högt och pengar är inget hinder för oss.
Är du rätt person för jobbet? ring oss på 0735855503 alternativt mejla oss på kontakt@carselect.se
så tar vi det därifrån. TJänsterna tillsätts omgående så fort som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kontakt@carselect.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Car Select AB
(org.nr 559166-8610)
298 94 LINDERÖD Körkort
Anthony Delmonte kontakt@carselect.se 0735855503 Jobbnummer
