Capio vårdcentral Ringen söker leg psykolog, vikariat
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Capio Vårdcentral Ringen är en av Stockholms största vårdcentraler med cirka 20.000 listade patienter och 60 medarbetare. Vi är en välfungerande, positiv och utvecklande arbetsgrupp som trivs på vår arbetsplats och arbetar med stort patientfokus. Vi ligger centralt i Ringens galleria vid Skanstull på Södermalm i Stockholm, nära till T-bana, bussar och pendeltåg.
Läs mer om oss: https://capio.se/narsjukvard/stockholm/ringen-vardcentral/
Hitta till oss: https://goo.gl/DTvZyD
Din roll
Vi söker en leg. psykolog till vårt stora och trevliga psykosociala team. Det är ett vikariat på 100% med tillträde i september 2026 till och med 31 mars 2027, med eventuell möjlighet till förlängning efter det. Vi söker en person med inriktning KBT. Tjänsten innebär bland annat bedömning, diagnostik, psykologisk rådgivning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna.
Syftet med de utökade insatserna för barn och unga, på vårdcentral, är att det ska vara lätt att få behandling tidigt. För mer bakgrund till uppdraget kan du läsa på Handläggning av barn och unga med psykisk ohälsa - Viss.nu.
Arbetet är varierat, med både individuella kontakter, gruppbehandlingar och psykopedagogiska föreläsningsserier. Vi arbetar enligt målbilden digifysisk vård: "digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs". Det innebär att vi, förutom fysiska besök, även arbetar med videosamtal och chatt samt med internetbaserad behandling, iKBT.
Vi erbjuder dig
Det psykosociala teamet består i dagsläget av 8 leg. psykologer samt en PTP-psykolog. Det är ett mycket välfungerande team med högt i tak, nära till skratt samt stor kompetens.
Det finns ett stort intresse för utveckling och patientens behov är i fokus. Vi strävar efter att alltid ha en hög tillgänglighet till bedömning och behandling och samarbetar nära med andra professioner såsom läkare, sjuksköterskor och rehabkoordinator.
Vad erbjuder vi?
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens
Möjligheter till utveckling i en digifysisk primärvårdsmiljö i framkant.
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Centralt belägen arbetsplats på Södermalm
Flexibla arbetsförutsättningar med möjlighet till visst hemarbete
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Kollektivavtal i alla verksamheter
Frukost varje måndag och fredag
Om dig
Du som söker är leg. psykolog med KBT-inriktning som helst har erfarenhet av att ha arbetat med både barn och vuxna. Meriterande är att ha arbetat på vårdcentral. Du är trygg i både person och profession samt har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Du är nyfiken och har en vilja att lära. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923346-2058291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Ringvägen 113 (visa karta
)
118 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9968735