2026-05-06


Capio Vårdcentral Nynäshamn söker Medicinskt ansvarig läkare - Bli en del av vårt starka team!
Om oss Capio Vårdcentral Nynäshamn är en välfungerande och trivsam vårdcentral mitt i centrala Nynäshamn, bara tio minuters promenad från pendeltåget, ca 40 min med bil från centrala Stockholm. Vi har cirka 12 700 listade patienter och driver en bred verksamhet med stor variation - tack vare vårt läge och patientunderlag. Hos oss får du möta allt från akuta till långsiktiga medicinska utmaningar, vilket ger goda möjligheter för utveckling.
Våra verksamhetsområden inkluderar:

Läkar- och sjuksköterskemottagning

Specialiserade mottagningar (diabetes, astma/KOL, hypertoni, äldre)

Psykosocialt team

Hemsjukvård och medicinsk fotsjukvård

Nära samarbete med BVC, BMM och rehab

I samma hus: Capio Geriatrik och Karolinska Närvårdslaboratorium

Vad erbjuder vi? Du blir del av ett kompetent och engagerat team där arbetsglädje och samarbete ligger i fokus. Som medicinskt ansvarig läkare ges du både en ledande klinisk roll och möjlighet att arbeta med verksamhetens utveckling utifrån dina kunskaper och intressen. Vi erbjuder stora möjligheter till inflytande över såväl det medicinska innehållet som vidare kvalitetsutveckling.
Din roll hos oss Som medicinskt ansvarig läkare har du ett övergripande medicinskt ansvar tillsammans med verksamhetschefen. Ditt uppdrag innefattar att:

Fungera som medicinskt ledningsstöd för övriga läkare och personal

Arbeta med det löpande kvalitets- och utvecklingsarbetet samt patientsäkerhetsarbetet

Delta själv i kliniskt arbete, framför allt med mer komplexa och varierade patientärenden

Bidra till utbildning och handledning av kollegor

Medverka i det strategiska utvecklingsarbetet inom primärvården

Ansvara för att regelbundna läkarmöten, med huvudsakligen medicinskt innehåll, genomförs.

Om dig Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin, med erfarenhet av och intresse för medicinsk ledning och verksamhetsutveckling. Enligt Förfrågningsunderlag 2026, behöver du ha arbetat som allmänspecialist minst 2 år inom primärvård. Du har gott omdöme, strategisk blick, drivs av att utveckla hälso- och sjukvård, och värdesätter lagarbete. Personliga egenskaper som lyhördhet, tydlighet och förmåga att inspirera kollegor är särskilt viktiga hos oss.
Vi erbjuder dig

Kollektivavtal, pensionsavsättningar och försäkringar

Närvarande chef och individanpassat ledarskap

Kompetensutveckling med möjlighet till extern och intern utbildning

Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år

Gemensam frukost varje fredag

En inkluderande och mångfaldspräglad arbetsplats

Individuell och konkurrenskraftig lön

Välkommen med din ansökan! Om du vill vara med och utveckla framtidens primärvård, så ser vi gärna att du söker tjänsten som medicinskt ansvarig läkare hos oss på Capio Vårdcentral Nynäshamn.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och vi tillämpar provanställning. Tjänstgöringsgrad diskuterar vi gärna med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen att bli en del av vårt team på Capio Vårdcentral Nynäshamn!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Capio Sverige AB, https://jobba.capio.se
Idunvägen 1 (visa karta)
149 31  NYNÄSHAMN

Arbetsplats
Capio

