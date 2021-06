Capio Vård för hemlösa söker kurator - Capio Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-30Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamheter inom områdena allmänpsykiatri, specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk, beroendemedicin och ätstörningar. Vi finns i Stockholmsområdet, Östergötland, Örebro och Halland. Vi arbetar på uppdrag från regioner både på vårdavtal och vårdval.Vi vänder oss till personer som är 18 år och äldre som lever i hemlöshet och är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.Målgruppen är i första hand personer som tillhör situation 1 enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet; en person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.Vi erbjuder såväl husläkarverksamhet, psykiatrisk mottagning som uppsökande sjukvård i offentlig miljö i Stockholms Län. Vi har idag mottagningar på 13 akutboende och härbärgen.På mottagningen Pelarbacken som är belägen på Södermalm, erbjuder vi i första hand icke tidsbokade men har även tidsbokade besök till både läkare, sjuksköterskor, kurator, psykolog och fotvårdsspecialist. Verksamheten är en lågtröskelverksamhet dvs. endast hotfulla eller våldsamma patienter avvisas.Vill du ha ett varierat och utmanande arbete där du gör skillnad?Capio Vård för hemlösa erbjuder somatisk, psykiatrisk och beroendevård till patienter som lever i hemlöshet.Verksamheten består av en öppenvård, Pelarbacken och en vårdavdelning. Till Pelarbacken hör en uteverksamhet där vi besöker olika akutboenden och dagverksamheter för hemlösa. Vi erbjuder även mobilt sprututbyte och har ett pågående projekt gällande våldsutsatthet i vår målgrupp. I vår verksamhet arbetar psykiater, psykolog, sjuksköterskor, distriktssköterskor, allmänläkare, Case managers, kurator, undersköterskor, vårdsamordnare, fotvårdsspecialist, medicinsk sekreterare och tandläkare.Personer som lever i hemlöshet har ofta komplexa behov. För oss är personcentrerad vård en självklarhet för att kunna möta patientens behov av vård och stöd utifrån ett helhetsperspektiv. Detta sker ofta i samverkan med socialtjänsten och andra aktörer.För att ytterligare kunna utveckla och förbättra vården för våra patienter söker vi nu en kurator till vårt team Pelarbacken. Arbetet innebär i hög grad självständigt arbete men också arbete i team med övriga kollegor. Hos oss får du ett omväxlande arbete och möjlighet att arbeta och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare.Pelarbacken är belägen nära Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm.Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna innefattar bl a psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete, rådgivning i sociala frågor, sociala åtgärder, stödjande insatser, samordning samt stödsamtal och krishantering. Arbetsuppgifter kan tex bestå av att vara patienten behjälplig genom vägledning samt praktisk hjälp i kontakter med myndigheter, kommun, landsting och ideella organisationer. Samordning och/eller deltagande i vårdplaneringar och behandlingskonferenser samt att fungera som ett stöd i kontakten med socialtjänsten är centrala delar i uppdraget. Initiering av utredningar och utfärdande av intyg. Samverkan med både interna och externa aktörer ingår i arbetet.Arbetet är varierande och andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets karaktär förändras.Att vidareutveckla och förbättra är en viktig del av arbetet. Att stödja och fortbilda andra yrkesgrupper kan också komma att ingå i ditt uppdrag. Vi förväntar oss att du vill vara med och forma och utveckla arbetet utifrån just din specifika kompetens.Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad socionom, är trygg både som person och i din profession och som vill bidra med din kunskap och erfarenhet. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus. Erfarenhet av arbete som kurator inom hälso- och sjukvården är ett krav. Du har kunskap om socialtjänstens arbete med vuxna och är förtrogen med sociallagstiftningen. Det är också meriterande om du har erfarenhet från myndighetsutövning inom socialtjänsten. Utöver det så behöver du naturligtvis ha ett intresse för, och gärna erfarenhet av, att arbeta med utsatta människor och med samsjuklighet.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är flexibel och lösningsinriktad. Du har ett gott bemötande, en positiv grundinställning och en god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.I vår verksamhet är det svenska språket ett viktigt redskap i arbetet med våra patienter. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Heltid. Arbetstiden är vardagar dagtid. Tillträde efter överenskommelse.Rekryteringen kommer att påbörjas efter sommarsemestern i augusti.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning

2021-06-30

Månadslön

Sista dag att ansöka är 2021-08-09

Capio Sverige AB