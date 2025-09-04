Capio söker Specialistläkare i psykiatri
Stockholm
Capio Hjärnhälsan Privat är en del av Capio psykiatri och finns på Södermalm i Stockholm. På vår mottagning finns ett engagerat och kompetent team där vi tillsammans arbetar för att erbjuda privat- och försäkringsfinansierade vård och rehabilitering av hög kvalitet. Vi möter patienter med olika diagnoser och behov. Vi har en variation av uppdrag såsom bedömning, utredningar, behandling och rehabilitering. Vi arbetar psykisk ohälsa, rehabilitering och långvarig smärta.
Hos oss finns en stark teamkänsla och ett öppet klimat där samarbete mellan professioner är en självklarhet. Vi värdesätter kunskap, nyfikenhet och omtanke - både i mötet med patienten och i relationen till varandra som kollegor. Vi tror att du kan bidra med din kompetens och vara en viktig del i att skapa trygghet och kvalitet för våra patienter.
Din roll
Sedvanliga specialistläkaruppdrag inom privat- och försäkringsfinansierad vård. Förutom medicinsk behandling och bedömning så kan du också medverka i rehabilitering och bedöma behov av vidare insatser. Vi tar emot både vuxna och ungdomar/barn. Om det finns intresse av att resa för att arbeta i andra orter på begränsade uppdrag kan detta erbjudas.
Vi erbjuder dig
Vi är ett trevligt och specialistkompetent team där du kan bidra med idéer och vara en del av en mottagning som växer med kvalitet och engagemang i fokus.
Ex: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje torsdag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra Om dig
Du är van att samarbeta i team och ser värdet i att arbeta nära psykologer, sjuksköterskor och andra professioner. Du har god kunskap inom framförallt psykiatrin och gärna erfarenhet av både offentlig och privat vård, inklusive försäkringsfinansierade uppdrag. Merit om du har erfarenhet även kring företagshälsa och rehabilitering.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
