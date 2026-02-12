Capio söker Leg psykolog för neuropsykiatriska utredningar
2026-02-12
Välkommen till vår nyöppnade NP-mottagning i Stockholm - där patienten alltid står i fokus.
Vi söker nu leg. psykolog med utredningserfarenhet!
Capio Psykiatri kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård, ett gott bemötande och ett stort engagemang bland våra medarbetare. På vår nyöppnade mottagning Capio Hjärnhälsan Neuropsykiatri är vårt huvudfokus neuropsykiatriska utredningar med autism-, ADHD och IF-frågeställning. Vi utreder såväl barn och ungdomar som vuxna.
Din roll
Den huvudsakliga arbetsuppgiften i tjänsten är att göra neuropsykiatriska utredningar. I dessa ingår psykologiska testningar med ex. WAIS-IV, WISC-V, WPPSI-IV och ADOS-2. Samt samtal, strukturerade och semi-strukturerade intervjuer, anamnestagningar, kontakt med skola/arbete och återkopplingar. Utlåtandeskrivning är också en viktig arbetsuppgift för psykologen.
Tjänsten kan eventuellt även komma att innefatta annat psykologarbete.
Om dig
Vi söker dig som är leg. psykolog och har 3 års dokumenterad erfarenhet av att genomföra neuropsykiatriska utredningar avseende barn och ungdomar. Erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete av vuxna är meriterande. Som person är du självständig, initiativrik, flexibel, ansvarstagande och professionell. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsplats med goda möjligheter till professionell utveckling och kollegialt stöd.
Förutom en positiv arbetsmiljö erbjuder vi:
Kollektivavtal med tjänstepension
Nätverk med andra kollegor och verksamheter
Friskvårdsbidrag
Fri offentlig sjukvård
Gemensam frukost en dag i veckan
I denna rekrytering tillämpas löpande urval.
Publeringsdatum: 2026-02-11
Sista ansökningsdatum: 2026-03-15
