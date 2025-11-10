Capio Psykiatri söker leg fysioterapeut
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2025-11-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige
Om oss
Capio är en av Sveriges ledande aktör inom hälsa och sjukvård och du kan läsa mer om våra verksamheter här www.capio.se.
Vi har fått ett utökat uppdrag och patientinflöde och söker nu leg fysioterapeut till våra verksamheter Hässleholm och Helsingborg. På Capio Psykiatri pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vår verksamhet kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård, ett gott bemötande och ett stort engagemang.
Nu söker vi Fysioterapeut till Capio psykiatri Hässleholm och Helsingborg Vill du arbeta i två verksamheter som präglas av engagemang, utveckling och personcentrerad vård? Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut till vårt team i Hässleholm och Helsingborg.
Din roll
Som fysioterapeut hos oss har du en viktig roll i att främja återhämtning, balans och livskvalitet hos våra patienter. Arbetet innebär att du: * Bedömer och behandlar psykisk ohälsa utifrån kroppsliga och fysiska perspektiv * Arbetar med metoder som ACT, basal kroppskännedom, fysisk aktivitet och stresshantering * Bidrar till att öka patientens kroppsliga medvetenhet och förmåga till återhämtning * Samarbetar nära teamet för att skapa en helhetssyn i vården * Är delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete och bidrar med fysioterapeutisk kompetens.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut med intresse för psykiatri och ett personcentrerat arbetssätt. Du trivs i samarbete, är nyfiken och ser möjligheter i förändring. Erfarenhet av psykiatriskt arbete är meriterande. Du har en trygg yrkesidentitet, är lyhörd för patientens behov och vill bidra till att skapa en vård som präglas av tillgänglighet, respekt och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med arbete dagtid, måndag-fredag. Tillträde sker efter överenskommelse. 6 mån provanställning. Tjänsten omfattar tjänstgöring vid våra verksamheter i Hässleholm och Helsingborg. Publiceringsdatum2025-11-10Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Mikael Frid mikael.frid@capio.se
, telefonnummer: 073 36 36 201. I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-11-03
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Mikael Frid mikael.frid@capio.se 0733636201 Jobbnummer
9597214