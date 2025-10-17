Capio Ögon söker leg Ögonsjuksköterska
2025-10-17
Här på vår fina klinik i centrala Jönköping arbetar du tillsammans övrig medicinsk personal, läkare och administrativ personal. Vi arbetar på uppdrag av Region Jönköping.
Vi söker dig som har stort intresse för ögonsjukvård. Vi har en bred kompetens med lång erfarenhet av ögonsjukvård och strävar mot en kultur som värdesätter god kvalitet och ett gott bemötande samt bejakande av individens unika kompetens. Vi ger dig möjlighet att utvecklas och växa inom Capios breda verksamhet. Din roll Vi ser nu fram emot att välkomna en ögonsjuksköterska till vår ögonklinik! Som ögonsjuksköterska hos oss arbetar du kliniskt med sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på mottagning samt på vår operationsavdelning där vi utför kataraktoperationer och mindre polikliniska ingrepp. Vi erbjuder dig: * Kollektivavtal med tjänstepension * Privat sjukvårdsförsäkring * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Förmånscykel * Frukost en gång/vecka * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra * Vara en del av ett mycket trevligt arbetslag Om dig Vi söker dig som är ögonsjuksköterska, gärna med erfarenhet av ögonkirurgi. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och söker nu en kompetent och engagerad medarbetare. För att passa bra in i vårt team är det viktigt att vara flexibel, inkännande, empatisk, samarbetsvillig och strukturerad.
Tjänsten är tillsvidare, heltid, dagtid måndag-fredag.
Tillträde efter överenskommelse.
Publicerat: 2025-10-17 Sista dag att ansöka är 2025-11-16
