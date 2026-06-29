Capio Ögon Globen söker mottagningsläkare
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Vill du arbeta på en modern ögonklinik där hög medicinsk kvalitet, kirurgisk skicklighet och nära samarbete står i fokus? Då kan Capio Globen Ögonklinik vara rätt plats för dig.
Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, optiker och administrativ personal i en välfungerande verksamhet med starkt teamarbete och ett genuint engagemang för patienterna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt, flöden och metoder – tillsammans.
Vår mottagningsverksamhet finns i Globen medan vår operationsenhet är belägen på Sophiahemmet. Det ger dig möjlighet att arbeta i moderna lokaler med välfungerande patientflöden och nära samarbete mellan mottagning och operation. Goda kommunikationer till båda enheterna gör det enkelt att ta sig till arbetet.
Din roll
Vi söker dig som är specialistläkare inom oftalmologi med bred klinisk kompetens och flerårig erfarenhet av arbete på ögonmottagning.
Arbetet består av allmän oftalmologi inom öppenvård för mottagningsverksamhet med tjänstgöring måndag–fredag. Du arbetar med patientbedömningar, behandlingar och uppföljningar samt bidrar till hög patientsäkerhet och goda patientflöden.
Hos oss blir du en viktig del i en verksamhet under utveckling där du får möjlighet att bidra med din kompetens, utveckla arbetssätt och samarbeta nära med kollegor inom olika professioner.
Vi har vårdavtal för specialiserad ögonsjukvård med Region Stockholm.
Den här tjänsten är primärt inriktad på mottagningsarbete inom allmän oftalmologi. För dig som även har intresse och erfarenhet inom andra delar av ögonsjukvården finns möjlighet att bidra utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern ögonverksamhet där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team med nära samarbete mellan olika professioner, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt.
Vi erbjuder:
En välfungerande verksamhet med engagerade och erfarna kollegor.
Möjlighet att bidra till utveckling av arbetssätt, patientflöden och verksamhetens framtid.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning.
En arbetsmiljö där din erfarenhet och kompetens värdesätts.
Därutöver erbjuder vi kollektivavtal, förmånlig tjänstepension med stöd från Max Matthiessen samt privat sjukvårdsförsäkring.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare med specialistbevis inom oftalmologi.
Har flerårig erfarenhet som specialistläkare inom ögonsjukvård.
Har erfarenhet av arbete på ögonmottagning.
Är trygg i din specialistroll och självständigt kan göra medicinska bedömningar och fatta kliniska beslut.
Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Som person trivs du med nära samarbete, har ett professionellt patientbemötande och vill bidra till en verksamhet där kvalitet, utveckling och teamarbete står i fokus.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985954-2076503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Arenavägen 27 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9984195