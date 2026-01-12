Capio Ögon Globen söker Enhetschef till Operation
2026-01-12
Då Capio Ögonklinik Globen avser att expandera verksamheten i samband med nytt vårdavtal behöver vi utöka vårt team .Om du är en person som gillar utmaningar och nytänkande och får möjlighet att starta en verksamhet i nya lokaler från början så kanske detta är något för dig.
Hos oss på Capio Globen Ögonklinik möts du av en verksamhet som präglas av hög medicinsk kvalitet, ett starkt teamarbete, bästa möjliga bemötande och behandling. Ett genuint engagemang bland våra medarbetare där varje medarbetares röst räknas.
Din roll
Vi söker dig som är utbildad Operations- eller Ögonsjuksköterska för tjänstgöring som Enhetschef på vår operationsenhet. Du har mångårig erfarenhet av arbete på operation alternativt inom oftalmologi. Någon form av ledarskapserfarenhet/projektledning är meriterande.Kliniskt arbete ingår i tjänsten på operation där verksamheten består av katarakt och refraktiv kirurgi samt polikliniska operationer.Som enhetschef har du ansvar för tiotalet medarbetare såsom sjuksköterskor och undersköterskor. Uppdraget innebär resursplanering, samordning av resurser mellan mottagningen, medarbetar/lönesamtal, fakturahantering och ansvar för medicinsk utrustning. Du säkerställer att rutiner, avvikelsehantering och regelverk följs och uppdateras där det finns behov.Du kommer att vara en del i vår ledningsgrupp som består av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, enhetschef mottagning och administration. Du får möjlighet att arbeta på en klinik som har ett fantastiskt bra geografiskt läge i en levande miljö med hög puls som andas framkant och framtid. Förutom regionspatienter tar vi även emot försäkrings- och privatbetalande patienter.
Vi erbjuder dig
• Mandat och ansvar- Stöd från Verksamhetschef och chefskollegor internt och externt inom Capio Ögon- Verktygslåda för effektivt ledarskap med metoder och stöd för att utvecklas som chef- Mentorskap som ger personlig utveckling och stöd i ledarskapet- Flera chefsutbildningar på olika nivåer via Capio Academy- En trygg arbetsplats med kollektivavtal och friskvårdsförmåner- Kollektivavtal med tjänstepension - Privat sjukvårdsförsäkring- Förmånscykel
Om dig
Dun är utbildad Operations- eller Ögonsjuksköterska. Du är trygg i din yrkesroll och har drivkraft att leda förändringsarbete som skapar både resultat och förbättrad arbetsmiljö samt patientupplevelse. Du ser olikheter som en styrka och använder teamets samlade kompetens för att hitta nya lösningar. Du behöver vara tydlig i din kommunikation och du leder teamet i framgång såväl som motgång.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tillsvidareanställning, tillträde efter överenskommelse.6 mån provanställning.
För mer information om tjänsten kontakta Verksamhetschef Catarina Davour0709-30 67 12.
