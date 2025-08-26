Capio Ögo söker specialist sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-26
Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Capio är en ledande vårdgivare med specialistvård inom flera områden, bland annat ortopedi, kirurgi, anestesi, operation och hudsjukvård. Capio Ögon i Göteborg samarbetar tätt med Region Västra Götalandsregionen och strävar efter att erbjuda en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, där patientens välmående alltid är i fokus. På våra enheter arbetar vi teambaserat och ser det som självklart att hela arbetslaget bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Vår verksamhet präglas av kompetens, engagemang och omtanke om både patienter och medarbetare.
Arbetsuppgifter för sjuksköterska inom specialistvård
Som specialistsjuksköterska hos oss har du en viktig roll i patientens vårdkedja både före och efter operation. Arbetet är omväxlande och innebär att du bemannar olika positioner inom både slutenvård och dagkirurgi. Du arbetar tillsammans med undersköterskor, Optiker, Ortoptister, Spec.läkare och andra kollegor i ett kompetent vårdteam för att säkerställa trygg och professionell patientvård. Dina arbetsuppgifter kan innebära preoperativa, postoperativa och arbete på mottagningen där samarbete och kommunikation är centralt.
Kvalifikationer för tjänsten som sjuksköterskaFör denna tjänst söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom Ögon alternativt Operation. Tidigare erfarenhet av arbete inom dagkirurgi är meriterande, men inget krav. Det är viktigt att du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift och att du känner dig trygg i rollen. Vidare är du flexibel, ansvarstagande, serviceinriktad och uppskattar variationsrikt lagarbete med högt patientfokus.
Personliga egenskaper vi sökerVi värdesätter en positiv och lösningsfokuserad attityd och tror att du som söker är flexibel, initiativrik och har förmåga att arbeta självständigt samt i team. God samarbetsförmåga, lyhördhet och respektfullt bemötande av såväl patienter som kollegor är centralt. Personlig lämplighet och förmåga att bidra till god arbetsmiljö är särskilt viktigt för oss.
Vi erbjuder dig som sjuksköterskaNär du börjar hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån din erfarenhet. Vi satsar på kompetensutveckling och uppmuntrar kontinuerligt lärande mellan medarbetare. Vi erbjuder bland annat:
Kollektivavtal och tjänstepension
Möjlighet till delaktighet vid förläggning av arbetstid
Friskvårdsbidrag och en timme friskvård i veckan
Frukost varje fredag
En öppen, lärande och inkluderande arbetsplats
Ett nära ledarskap
Ansökan och rekryteringsprocess
Vi ser fram emot din ansökan senast 2025-09-30. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen att bli en del av Capio och bidra till utvecklingen av framtidens sjukvård tillsammans med oss!
Publicerad: 2025-08-26
Sista ansökningsdatum: 2025-09-30
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237)
Capio Kontakt
Fredric Prodér fredric.proder@capio.se +46761734035
9476610