Capio Maria Beroende söker PTP-psykolog
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2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Nu söker vi PTP-psykolog som vill utvecklas inom ett av psykologins mest spännande och komplexa områden – beroendepsykiatri. Hos oss blir du en viktig del av teamet från första dagen, med verksamhetsnära handledning, strukturerat PTP-upplägg och möjlighet att bidra till vårdens utveckling.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad – samtidigt som du får en bred och kvalificerad grund för resten av din psykologkarriär. Du får utvecklas genom att kombinera kliniskt arbete med kontinuerligt lärande, handledning och professionell utveckling.
Om Capio Beroende
Capio Psykiatri är en av Sveriges ledande privata vårdgivare inom specialistpsykiatri och bedriver verksamhet inom bland annat beroendepsykiatri, allmänpsykiatri, neuropsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri.
Våra beroendemottagningar i Stockholm erbjuder specialiserad vård för patienter med beroendesjukdom och psykiatrisk samsjuklighet. Verksamheten präglas av hög kvalitet, starkt patientfokus och ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Capio Maria består av flera olika enheter, Laro, öppenvård, lokala mottagningar och hälsomottagning.
Capio Beroende består av flera specialiserade mottagningar i Stockholm, däribland Capio Maria Öppenvård, Capio Maria LARO, lokala mottagningar i Nacka, Värmdö och på Södermalm samt Hälsomottagningen som riktar sig till patienter med ett riskbruk. Genom våra olika verksamheter får du som PTP-psykolog möjlighet att få en bred inblick i beroendevårdens olika delar och arbeta tillsammans med erfarna kollegor i tvärprofessionella team
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och tjänstepension
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
Fri offentlig sjukvård
Fredagsfrukost
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Som PTP-psykolog hos oss deltar du både I vårt lokala samt Region Stockholms PTP-program. Du får regelbunden individuell handledning av erfaren psykolog hos oss och får också nära stöd från erfarna kollegor från olika professioner. Kombinationen ger dig goda förutsättningar att utvecklas i yrkesrollen, bygga ett professionellt nätverk och få en bred förståelse för psykologarbete inom specialistpsykiatrin.
Tillsammans med din handledare skriver vi en individuell tjänstgöringsplan med tydliga lärandemål för att skapa goda förutsättningar för att du ska få en bred klinisk erfarenhet, där du får möjlighet att utveckla kompetens inom bedömning, diagnostik och evidensbaserad psykologisk behandling samtidigt som du kommer att arbeta med kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete.
• Du har psykologexamen och är behörig att genomföra PTP-tjänstgöring.
• Du har ett intresse för psykiatri, beroendevård och psykologisk behandling.
• Du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din profession.
• Du trivs med teamarbete och samverkan.
• Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med patienter och kollegor.
• Du vill bidra med idéer och engagemang i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Erfarenhet av psykiatri, beroendevård, KBT eller arbete med samsjuklighet är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan – och välkommen att utvecklas tillsammans med oss på Capio Beroende.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-07-15
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071853-2101841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Wollmar Yxkullsgatan 25 (visa karta
)
118 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10003624