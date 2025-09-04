Capio Hjärnhälsan Privat söker leg psykolog
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Vår mottagning är en del av en engagerad och kompetent verksamhet där vi tillsammans arbetar för att erbjuda privat - och försäkringsfinansierad vård, rehabilitering och företagstjänster av hög kvalitet. Vi möter patienter med olika diagnoser och behov, och vårt arbete spänner över flera vårdnivåer - från tidiga insatser till behandlingsuppdrag. Vi har både vuxna och en del ungdomar/barn.
Hos oss finns en stark teamkänsla och ett öppet klimat där samarbete mellan professioner är en självklarhet. Vi värdesätter kunskap, nyfikenhet och omtanke - både i mötet med patienten och i relationen till varandra som kollegor. Du kommer till en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, bidra med din kompetens och vara en viktig del i att skapa trygghet och kvalitet för våra patienter.
Vi finns på Södermalm i Stockholm.
Din roll
Som psykolog hos oss har du en viktig roll i att möta patienter med trygghet, lyhördhet och hög kompetens. Du arbetar flexibelt och självständigt med både bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser, och du trivs med att möta patienter från olika diagnosgrupper och vårdnivåer - från tidiga preventiva insatser till mer omfattande vårdbehov.
Du har god kunskap inom organisationspsykologi och rehabilitering, och du ser värdet i att arbeta nära andra professioner i ett tvärvetenskapligt team. Du är van att hantera olika typer av vårdformer och avgränsningar, och har gärna tidigare erfarenhet från privat och försäkringsfinansierad vård.
Vi söker dig som tycker om att arbeta i ett tempo där din kompetens verkligen får komma till sin rätt. Du drivs av att göra skillnad för människor, uppskattar variationen i patientarbetet och trivs med att möta olika behov och livssituationer. Här får du använda hela din bredd som psykolog, och vara en viktig del i ett sammanhang där vi hjälps åt och lär av varandra.
Vi erbjuder dig
En psykologtjänst med variation. Ex: * Kollektivavtal med tjänstepension * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje torsdag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du är en trygg, lyhörd och erfaren psykolog som trivs med att arbeta i ett dynamiskt sammanhang där tempot kan vara högt och variationen stor. Du har en bred kompetens och är flexibel i ditt arbetssätt - van att möta patienter med olika diagnoser och behov, från tidiga preventiva insatser till mer komplex vård.
Du har god förmåga att göra bedömningar och utredningar, och är kunnig inom både rehabilitering och organisationspsykologi. Du uppskattar samarbete med andra professioner och ser värdet i ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Erfarenhet från privat och försäkringsfinansierad vård är meriterande.
Du har en stark drivkraft för patientarbete och tycker om att göra skillnad - även när det är många som behöver dig. Du är van att hantera olika vårdnivåer och avgränsningar, och har en naturlig förmåga att skapa förtroende i mötet med människor.
Publicerat: 2025-09-04
Sista dag att ansöka är 2005-10-02 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Catarina Stenmark catarina.stenmark@capio.se +46767729243 Jobbnummer
9492948