Capio BUP Falun söker Specialistläkare
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Falun Visa alla läkarjobb i Falun
2026-07-23
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Vill du vara med och utveckla framtidens barn- och ungdomspsykiatri?
Capio BUP Falun söker en specialistläkare som vill vara med och göra verklig skillnad för barn, unga samt deras familjer. Hos oss får du ett kvalificerat och meningsfullt läkaruppdrag tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team, i en verksamhet med tydligt patientfokus, hög kvalitet och tillgänglighetPubliceringsdatum2026-07-23Om företaget
Capio BUP Falun bedriver vårdval specialistpsykiatrisk öppenvård för barn och unga på uppdrag av Region Dalarna. Vi erbjuder bedömning, utredning och behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet sker i nära samverkan med patient, vårdnadshavare, skola, socialtjänst och andra vårdgivare när det behövs.
Vi har stort fokus på hög tillgänglig, trygg, patientcentrerad och evidensbaserad vård. Mottagningen präglas av teamarbete, korta beslutsvägar och ett gemensamt ansvar för kvalitet, patientsäkerhet och utveckling.
Din roll
Som specialistläkare hos oss har du en central roll i den medicinska bedömningen och behandlingen av våra patienter. Du arbetar nära övriga professioner och bidrar med din specialistkompetens i såväl patientarbetet som verksamhetens fortsatta utveckling.
• Psykiatriska bedömningar, diagnostik och behandlingsplanering för barn och ungdomar.
• Medicinsk behandling och strukturerad läkemedelsuppföljning.
• Neuropsykiatriska utredningar och bedömning av komplex psykiatrisk problematik.
• Samverkan med vårdnadshavare, skola, socialtjänst, primärvård, habilitering och andra vårdgivare.
• Bidrag till kvalitetssäkring, patientsäkerhetsarbete, utveckling av arbetssätt och medicinska rutiner.
Vi erbjuder dig
• En viktig roll i en växande och utvecklingsinriktad BUP-verksamhet · Kompetenta och engagerade kollegor i ett tvärprofessionellt team · Möjlighet att påverka arbetssätt, medicinska processer och verksamhetens fortsatta utveckling . Möjlighet till utökat uppdrag som medcinskt ansvarig läkare för vår BUP · Nära ledarskap och goda förutsättningar för samarbete i vardagen · Möjlighet till fortbildning och professionell utveckling · Kollektivavtal med tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmåner enligt Capios erbjudande.
Om dig
Vi söker dig som
• Är legitimerad läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri och/eller psykiatri
• Har ett genuint intresse för barn- och ungdomspsykiatri och vill bidra till en trygg vård för barn, unga och familjer.
• Är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta tvärprofessionellt.
• Har god förmåga att kommunicera, skapa förtroende och samverka med patienter, vårdnadshavare och externa aktörer.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor är ni välkomna att kontakta t f Verksamhetschef Johanna Mehra, Johanna.Mehra@capio.se
, telefon: +46 (0)73 444 95 17 eller Enhetschef Anna, Anna.Blomqvist@capio.se
, telefon: +46 73 147 95 55
Publicerat: 2026-07-23
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8111713-2112721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Borstbindaregatan 6 (visa karta
)
417 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10009817