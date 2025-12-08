Capio BUP Falun söker leg psykoterapeut
Om oss
Capio BUP Falun satsar för fortsatt utveckling och kvalitet där vi nu söker en leg psykoterapeut som vill vara med på vår spännande resa.
Inom Capio Psykiatri pågår ett ständigt utvecklingsarbete och våra verksamheter kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård. Vi tror på ett gott bemötande och stort engagemang vilket skapar ett stimulerande och utvecklande arbetet med hög grad av delaktighet och eget ansvar. Vår mottagning i Falun består av ett team på cirka 25 medarbetare med olika grundprofessioner och vi kommer tillsammans att arbeta för att utveckla verksamheten för patientens bästa där ambitionen är att skapa en varm och familjär atmosfär för varandra, våra patienter och deras familjer. Tillsammans bygger vi Dalarnas bästa BUP-mottagning.
Din roll
Som leg psykoterapeut hos oss arbetar du med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer. Du ska kunna fatta beslut om behandlingsinsatser enskilt och i samråd med andra. Som terapeut hos oss ska du också tycka det är roligt att möta större grupper, kunna föreläsa och vägleda. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att skapa trygghet och kontinuitet under pågående behandling.
Du ska vara beslutsam, effektiv och noggrann i ditt sätt att strukturera och organisera ditt arbete. Hos oss är målet att du ska kunna ta emot 5 patienter per dag i behandling. Tillsammans med dina kollegor har ni regelbunden handledning och mottagningen strävar mot en god arbetsmiljö utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi erbjuder dig
Ett flexibelt arbete med hög delaktighet och ansvar, flexibla arbetstider och individuelllönesättning.
Kollektivavtal och tjänstepension
Närvarande chef
Friskvårdsbidrag
Fri offentlig sjukvård
Kompetensutveckling, både internt och externt
Förmånscykel
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Det är ett krav krav att du är legitimerad psykoterapeut. Meriterande ärtidigare erfarenhet av barn - ochungdomspsykiatri samt inriktning KBT. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på Heltid/deltid eller på timmar. Tillträde efteröverenskommelse. 6 mån provanställning.
