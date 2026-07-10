Capio BUP Falun söker Kurator/Vårdsamordnare
Capio Sverige AB / Kuratorjobb / Falun Visa alla kuratorjobb i Falun
2026-07-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Gävle
, Västerås
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Capio BUP Falun är en specialistmottagning för barn och unga upp till 18 år med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder bedömning, utredning och behandling med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett tydligt patient- och familjefokus.
Hos oss arbetar flera professioner tillsammans i nära teamarbete. Vi värdesätter engagemang, delaktighet, struktur och ett varmt bemötande. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av en verksamhet där vi tillsammans utvecklar arbetssätt som gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer.
Din roll
Som kurator/vårdsamordnare hos oss kombinerar du kliniskt, patientnära arbete med samordning och koordinering av vårdinsatser. Du bidrar med det psykosociala perspektivet i bedömning, behandling och samverkan och är en viktig länk mellan patient, vårdnadshavare, mottagningens team och externa samverkansparter.
Rollen passar dig som vill arbeta nära patienter och vårdnadshavare, samtidigt som du trivs med att skapa struktur, hålla ihop vårdprocesser och bidra till ett effektivt och tryggt patientflöde.
Du kommer bland annat att arbeta med att genomföra psykosociala kartläggning och bedömning av barn, ungdomar och familjer. Ha stödjande, rådgivande och behandlande samtal med patienter och/eller vårdnadshavare, samt fungera som kontaktperson och stöd för patienter och vårdnadshavare genom vårdkedjan och i samverkan med skola, elevhälsa, socialtjänst, habilitering, primärvård och andra vårdaktörer. Du kommer också att medverka i utvecklingen av mottagningens rutiner, patientflöden och kvalitetsarbete.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och tjänstepension
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
Fri offentlig sjukvård
Fredagsfrukost
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Kvalifikationer: Socionom med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Meriterande är om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och/eller har en grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning KBT. Du har erfarenhet av både patientnära arbete och samordning av vårdinsatser samt god vana av att samverka med vårdnadshavare, skola, socialtjänst och andra externa aktörer.
Personliga egenskaper: Du är trygg i din profession, strukturerad och har god förmåga att prioritera. Du har lätt för att samarbeta, skapar förtroende i mötet med barn, ungdomar och vårdnadshavare och uppskattar att arbeta i ett tvärprofessionellt team. Du är lösningsfokuserad, kommunikativ och har ett genuint engagemang för barn och ungas psykiska hälsa. Du tycker om att kombinera kliniskt arbete med samordning och vill bidra till att vården blir bra.
Vill du vara med och skapa en trygg, tillgänglig och sammanhållen barn- och ungdomspsykiatri i Dalarna? Då kan det här vara rollen för dig. Välkommen med din ansökan till Capio BUP Falun!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-07-10
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053597-2096911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Östra Hamngatan 24 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9999803