Capio BUP Falun söker Dietist på timmar
Vi söker dig som vill göra skillnad för barn och unga inom psykiatrin!
Nu har du möjlighet att arbeta som dietist på timmar hos oss på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), centralt beläget vid Fisktorget, Östra hamngatan 24 i Falun. Hos oss får du stötta barn, ungdomar och deras familjer i frågor kring kost, näring och ätande - ofta i komplexa situationer där din kompetens är ovärderlig.
Om mottagningen:
Mottagningen består av flera professioner. Barnpsykiater, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykologer, behandlare och administratörer. Tillsammans är vi ca 21 medarbetare och utöver ordinarie personal har vi också psykologkonsulter. Vi arbetar mycket i team och din kompetens behövs i de fall patienten inte har någon uttalad ätstörning utan har ett selektivt ätande pga sin funktionsnedsättning eller på grund av den medicinering som vi satt in.
Kommunikationer:
Buss: Flera stads- och regionbussar stannar vid Fisktorget och i närheten av mottagningen.
Tåg: Falun centralstation ligger ca 10 minuters promenad från mottagningen, vilket ger goda möjligheter att pendla med tåg.
Parkering: Det finns parkeringsplatser för både personal och besökare, inklusive avgiftsbelagda platser i anslutning till Fisktorget samt parkering vid centrum och stationen. Cykelparkering finns nära entrén.
Din roll:
Individuell kost- och näringsbedömning,
bedömning gällande ätstörningsproblematik, remittering till ätstörningsklinik.
Rådgivning till patienter och anhöriga om matvanor och särskilda nutritionsbehov kopplat till psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser.
Deltagande i team-möten och behandlingsplanering.
Utbildning av personal och familjer om mat, näring och ätbeteende.
Stöd vid nutritionsbehandling, till exempel näringsdrycker.
Vi erbjuder Flexibilitet, kompetenta kollegor och möjlighet att arbeta där du har nära till både kollektivtrafik och stadens utbud, men också där din insats direkt påverkar barns och ungas hälsa och livskvalitet.
Om tjänsten: Vi behöver dig som kan arbeta på timmar både på plats och från distans.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat - vänta inte med att skicka in din ansökan. I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
