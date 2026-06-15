Candle Light Eventvärd Örebro
WaveCrest Sweden AB / Receptionistjobb / Örebro Visa alla receptionistjobb i Örebro
2026-06-15
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Vi söker Eventvärd på deltid i Örebro
Är du social, serviceinriktad och trivs i mötet med människor? Vill du jobba i en stämningsfull miljö och vara en del av något som skapar minnen för livet? Då kan rollen som Candle Light Eventvärd vara rätt för dig.
Det här är ett flexibelt deltidsjobb som passar dig som studerar eller vill arbeta extra vid sidan av annat, med fokus på kvällar och helger.
Vad rollen innebär
Som Eventvärd är du den första kontakten gästerna möter inför deras Candle Light upplevelse. Du representerar upplevelsen från det ögonblick gästerna anländer tills de sitter på sin plats, och ditt bemötande sätter tonen för hela kvällen.
I rollen ingår att ta emot och välkomna gäster på ett professionellt och varmt sätt, skanna biljetter och kontrollera inträde smidigt, guida gäster till rätt platser och besvara frågor, hantera praktiska situationer lugnt och lösningsorienterat samt samarbeta tätt med övrig personal för att säkerställa en smidig upplevelse.
Vi söker dig som är
Social och serviceinriktad, du skapar trygghet och välmående för gästerna
Professionell och pålitlig, du är punktlig, ansvarsfull och tar ditt uppdrag på allvar
Strukturerad nog att hålla ordning även när det är högt tempo
Kommunikativ och uttrycker dig tydligt på svenska, gärna även på engelska
Vi erbjuder
En stämningsfull arbetsmiljö på unika konsertlokaler i Örebro och Linköping
Ett engagerat team med tydlig struktur och gemensam ambition
Flexibla arbetstider med fokus på kvällar och helger
Konkurrenskraftig timlönPubliceringsdatum2026-06-15Om företaget
WaveCrest är ett nordiskt företag med huvudkontor i Stockholm och över 20 års erfarenhet av fältmarknadsföring för några av världens största varumärken. Vi är stolta över att alltid leverera bästa möjliga resultat för våra kunder och utveckla våra medarbetare längs vägen.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare WaveCrest Sweden AB
(org.nr 556551-1945) Arbetsplats
Retail United AB Jobbnummer
9964272