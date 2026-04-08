Campus Viktor Rydberg gymnasium söker en elevresurs
Varje år rekryterar Stiftelsen Viktor Rydberg elevresurser/lärarassistenter för olika uppgifter på skolorna. Just nu söker vi en till Campus Viktor Rydberg gymnasium.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bemanna skolans entré
Besvara frågor och hantera utlåning av utrustning
Ge stöd till skolans administratörer, skolledning och IT-avdelning
Hantera löpande kommunikation via mail och andra interna system
Stötta i klassrum vid behov
Tjänsten är 100 %, visstidsanställning och gäller hela läsåret 2026/27, med start i augusti.
I ditt uppdrag som elevresurs ingår att, i samarbete med andra medarbetare på campus samt i Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, stödja skolverksamheten så att vi skapar de bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget. Fokus i uppdraget är att uppnå goda effekter och värden för eleven och att bidra till en god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever.
En stor del av din dag spenderas i vår entré där du skapar en välkomnande atmosfär och fungerar som skolans nav. Arbetet i entrén är dynamiskt; vissa stunder är intensiva med många frågor och utlåning av utrustning, medan andra perioder är lugnare. Vi söker dig som uppskattar denna variation och som under de lugnare stunderna proaktivt tar dig an administrativa uppgifter.
Det är ett krav att du som söker har minst tre års gymnasieutbildning eller motsvarande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, sociala medier och digital kommunikation, IT-söd, har arbetat i reception och/eller om du har erfarenhet av arbete på skola.
Du har god förmåga att formulera dig väl i tal och skrift. Du är drivande, serviceinriktad och flexibel utifrån vad situationen kräver. Det är av vikt att du är strukturerad och systematisk i ditt tillvägagångssätt samt att du är observant och lyhörd för vad som behöver göras och kan prioritera på ett effektivt sätt. Du har hög social kompetens, god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt och bemötande.
Vi rekryterar fortlöpande och ser fram emot att se din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att vi vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger vi stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som vår personal behöver i alla aspekter av sitt arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
