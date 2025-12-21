Campingvärd / Städ och grönyteskötsel KustCamp Gamleby
2025-12-21
Städ & Grönyteskötsel - KustCamp Gamleby
Vill du ha ett omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Gamleby - en fyrstjärnig familjecamping med ett fantastiskt läge vid Gamlebyviken och vår nybyggda pool. Här är vi stolta över att hålla hög standard och skapa en trivsam miljö för våra gäster.Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Som medarbetare på städavdelningen ansvarar du för att våra stugor, servicehus och allmänna lokaler är rena och välkomnande. Du ser också till att uteområdena är i fint skick. Vissa tjänster kombineras med grönyteskötsel, vilket gör arbetet extra varierande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Städning av servicehus, stugor och gemensamma utrymmen
Besvara gästernas frågor ute på området
Tvätta och hålla ordning på städmaterial
Grönyteskötsel vid behovProfil
Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarsfull och trivs med ordning och reda
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
En glädjespridare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
Flexibel och klarar av att arbeta i ett högt tempo
Det är viktigt att du är påläst om området, eftersom även städpersonalen får många frågor om campingens utbud och aktiviteter.
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ Gamleby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Hammarsvägen 10 (visa karta
)
594 32 GAMLEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KustCamp Gamleby Jobbnummer
9658292