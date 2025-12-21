Campingvärd / Städ och grönyteskötsel KustCamp Gamleby

Tjust Fritid AB / Receptionistjobb / Västervik
2025-12-21


Städ & Grönyteskötsel - KustCamp Gamleby
Vill du ha ett omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Gamleby - en fyrstjärnig familjecamping med ett fantastiskt läge vid Gamlebyviken och vår nybyggda pool. Här är vi stolta över att hålla hög standard och skapa en trivsam miljö för våra gäster.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Om tjänsten
Som medarbetare på städavdelningen ansvarar du för att våra stugor, servicehus och allmänna lokaler är rena och välkomnande. Du ser också till att uteområdena är i fint skick. Vissa tjänster kombineras med grönyteskötsel, vilket gör arbetet extra varierande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Städning av servicehus, stugor och gemensamma utrymmen
Besvara gästernas frågor ute på området
Tvätta och hålla ordning på städmaterial
Grönyteskötsel vid behov

Profil
Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarsfull och trivs med ordning och reda
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
En glädjespridare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
Flexibel och klarar av att arbeta i ett högt tempo

Det är viktigt att du är påläst om området, eftersom även städpersonalen får många frågor om campingens utbud och aktiviteter.
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (ange i ansökan)

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ Gamleby".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tjust Fritid AB (org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Hammarsvägen 10 (visa karta)
594 32  GAMLEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
KustCamp Gamleby

Jobbnummer
9658292

