Campingvärd/receptionist

Långholmens Husbilscamping AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-03-02


Vi på Långholmens husbilscamping söker personal till sommaren. Vi har platser för husbilar på Långholmen, Södermalm samt i Älvsjö.
2026 öppnar vi 13 maj och stänger 20 september.
Vi söker personer, som är över 18 år, till våra receptioner på Långholmen och i Älvsjö (man jobbar på båda ställena).
Det är in- och utcheckningar, bokningar, försäljning i kiosk/café, göra lättare mat typ mackor och sallad. Det är även att packa upp varor, hjälpa turister att hitta i stan mm.
Man arbetar 4-5 pass/vecka fördelat på förmiddag, kväll och helg.
De vi söker behöver ha stark servicekänsla. Kassavana är ett måste och man behöver vara stresstålig. Du ska kunna ta egna initiativ och även fungera i grupp. Du behöver kunna Svenska och Engelska.
I ansökan behöver man ange vilken period man finns tillgänglig att jobba.
Intervjuer sker löpande så tjänsterna kan tillsättas innan slutdatum.
Kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: ansokan@husbilstockholm.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Långholmens Husbilscamping AB (org.nr 556676-6944)

